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Страны НАТО не верят в британскую версию «дела Скрипаля»

07 августа 2018, 08:39  •  80 • Аналитика
Посол России в Лондоне Александр Яковенко сообщает, что почти все улики по «делу Скрипаля» уничтожаются Великобританией в ходе расследования. Почему сторона, заинтересованная в наказании виновного, делает все возможное, чтобы справедливость не восторжествовала?



«Почти все улики уже уничтожены. Если возникнет необходимость что-то проверить, это будет невозможно», — сказал Яковенко в интервью телеканалу «Россия 24».


Дипломат также высказал удивление по поводу того, что британцы не пытаются ускорить ход расследования, отказываясь от любой предлагаемой им помощи. Российские следователи выражали готовность приехать в Соединенное Королевство и поспособствовать установлению виновных:


«Наши следователи готовы приехать, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы выяснить, что вообще происходит. Мы не можем быть уверены, что британская сторона примет наше предложение, однако оно остается в силе».


В расследовании не происходит никакого прогресса уже почти полгода, что заставляет международное сообщество нервничать. Время не играет не руку не только России, над которой нависли необоснованные обвинения. Страны Евросоюза тоже недовольны отсутствием какого-либо развития, поскольку они не могут выбирать вектор отношений с Москвой: все в порядке и можно жить как раньше, или пока еще надо оставаться солидарными с Лондоном?

Британия рассчитывает оставаться в этом выгодном для себя положении жертвы как можно дольше. Как уточнил господин Яковенко, политика Североатлантического альянса не позволяет странам-союзникам оказывать политическое давление друг на друга, подталкивая к определенным решениям. Фактически британцы могут «вести расследование» столько, сколько захотят.

Тем не менее, уже сейчас обстановка начинает «напрягаться». Солидарность солидарностью, но государства-лидеры не любят, когда ими манипулируют, да еще так явно: Германия уже теряет терпение и настойчиво требует от британского правительства внесения ясности и представления доказательств.

Берлин занял сторону Лондона, и именно это ставит немцев под удар. Немецкие журналисты уже пытаются добиться от политиков комментариев о том, зачем Германия подыгрывает британцам, если в результате (когда невиновность России станет очевидной) все соучастники окажутся в не самом удобном положении?

Александр Яковенко в конце интервью рассказал, что с каждым днем Россия получает все больше поддержки, хоть об этом и не говорят на высшем уровне: «Два раза в месяц проходит совещание послов всех стран, которым мы рассказываем об изменениях обстановки по данному вопросу. Должен сказать, что за рамками так называемого западного блока, в который входят тридцать пять стран, мало кто верит в британскую версию».

Разумеется, никто не обязан безоговорочно верить тому, что говорит российский посол о своих коллегах. Но если британцы считают, что обвинения, не имеющие под собой опоры, это достаточное основание для политической изоляции целого государства, значит, это применимо и для всех других случаев? Как говорится, хайли лайкли!
Автор: Виктор Зарецкий

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