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Страны лихорадит, но Россия готова нести мир: Лавров предложил поделиться "рецептом" русской гармонии

29 ноября 2019, 16:09  •  36 • Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров в своём обращении к участникам группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" отметил, что "международные отношения продолжает лихорадить". Но Россия готова нести мир и делиться своим "рецептом" русской гармонии - положительным опытом гармоничного сосуществования представителей разных религий.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов зачитал участникам группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В своём обращении глава МИД указал на необходимость укреплять сегодня межконфессиональное согласие.
Особое внимание Лавров обратил на то, что в настоящее время "международные отношения продолжает лихорадить". Поэтому для поддержания мировой безопасности и региональной стабильности укрепление межконфессионального согласия весьма востребовано.
И Россия, пока другие страны лихорадит, готова нести мир. Министр иностранных дел РФ предложил поделиться "рецептом" русской гармонии, отметив, что в нашей стране представители разных религий живут в мире уже не одно столетие.
"Россия, где на протяжении веков в мире и гармонии проживают представители разных религий, готова делиться этим положительным опытом с зарубежными партнёрами", - подчеркнул Лавров.

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