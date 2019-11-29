Страны лихорадит, но Россия готова нести мир: Лавров предложил поделиться "рецептом" русской гармонии

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов зачитал участникам группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В своём обращении глава МИД указал на необходимость укреплять сегодня межконфессиональное согласие.

Особое внимание Лавров обратил на то, что в настоящее время "международные отношения продолжает лихорадить". Поэтому для поддержания мировой безопасности и региональной стабильности укрепление межконфессионального согласия весьма востребовано.

И Россия, пока другие страны лихорадит, готова нести мир. Министр иностранных дел РФ предложил поделиться "рецептом" русской гармонии, отметив, что в нашей стране представители разных религий живут в мире уже не одно столетие.

"Россия, где на протяжении веков в мире и гармонии проживают представители разных религий, готова делиться этим положительным опытом с зарубежными партнёрами", - подчеркнул Лавров.