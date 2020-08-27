Страны Индо-Тихоокеанского региона должны объединиться против китайской агрессии

В своей последней речи президент Китая Си Цзиньпин заявил, что 2020 год станет «важной вехой». Си был прав, но не так, как он ожидал. Китай далек от того, чтобы иметь «друзей во всех уголках мира», как хвастался глава КНР в своем выступлении. Он нанес серьезный ущерб своей международной репутации, оттолкнул партнеров и оставил себе только один реальный рычаг власти: грубую силу. Однако еще предстоит увидеть, помешает ли перспектива изоляции империалистическим амбициям Си.

Историки, скорее всего, будут рассматривать 2020 год как переломный. Благодаря Covid-19 многие страны пересмотрели взгляды на цепочки поставок, зависящих от Китая, и отношение международного сообщества к коммунистическому режиму страны изменилось.

Ситуация начала меняться, когда выяснилось, что Коммунистическая партия Китая скрывала от всего мира важную информацию о Covid-19, который впервые был обнаружен в Ухане - вывод, подтвержденный недавним отчетом американской разведки. Что еще хуже, Си попытался извлечь выгоду из пандемии, сначала путем накопления медицинских товаров (рынок, на котором доминирует Китай), а затем путем активизации агрессивного экспансионизма, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Это приводит к быстрым изменениям в геостратегическом ландшафте, а другие державы готовятся противостоять Китаю.

Во-первых, Япония теперь, похоже, готова сотрудничать с Five Eyes - старейшим в мире альянсом по сбору и обмену разведданными, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты. Новый альянс станет важнейшей опорой безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Более того, так называемая четверка, в которую входят Австралия, Индия, Япония и США, похоже, готова расширить свое стратегическое сотрудничество. Это заметный сдвиг, в частности, для Индии, которая годами пыталась подружиться с Китаем.

Как недавно заметил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, в последнее время «китайцы очень агрессивны по отношению к Индии». С конца апреля Народно-освободительная армия оккупировала несколько районов в северном индийском регионе Ладакх, что усугубило затяжной пограничный конфликт. Это не оставило премьер-министру Индии Нарендре Моди иного выбора, кроме как изменить курс.

Уже сейчас сотрудничество между участниками «четверки» приобретает определенный стратегический вес. В июне Австралия и Индия подписали Соглашение о взаимной материально-технической поддержке с целью повышения оперативной совместимости за счет двусторонних оборонных мероприятий. Индия ратифицировала аналогичный пакт с США и вскоре подпишет его с Японией.

Япония, со своей стороны, недавно добавила Австралию, Индию и Великобританию в качестве партнеров по обмену военной разведкой, изменив закон о государственной тайне 2014 года, который ранее предусматривал обмены только с США. Это укрепит сотрудничество Японии в сфере безопасности в соответствии с законодательством 2016 года, которое изменило определение пацифистской послевоенной конституции, навязанной США, таким образом, что теперь Япония может прийти на помощь союзникам в случае нападения на них.

Таким образом демократии Индо-Тихоокеанского региона налаживают более тесные стратегические связи в ответ на растущую агрессию Китая. Следующим логическим шагом для этих стран было бы играть более согласованную и скоординированную роль в продвижении более широкой региональной безопасности. Проблема в том, что интересы безопасности Америки, Австралии, Индии и Японии не совсем совпадают.

Для Индии и Японии угроза безопасности, которую представляет Китай, является гораздо более острой и непосредственной, о чем свидетельствует агрессия Китая против Индии и его все более частые вторжения в японские воды. Более того, Индия - единственный член «четверки», которому приходится «держать оборону» на суше, и перед ней стоит вполне реальная перспектива серьезного конфликта с Китаем на гималайской границе.

США, напротив, никогда не рассматривали сухопутную войну против Китая. Его основная цель - противостоять геополитическим, идеологическим и экономическим вызовам Китая, которые угрожают глобальному превосходству Америки. Преследование Америки этой цели станет самым значимым наследием внешней политики президента Дональда Трампа.

Тем временем Австралия должна соблюдать тонкий баланс. Хотя страна хочет сохранить свои ценности и региональную стабильность, она остается экономически зависимой от Китая, на который приходится треть экспорта. Таким образом, даже несмотря на то, что Австралия стремится к более тесным связям с «четверкой», она отвергает призывы США присоединиться к военно-морским патрулям в Южно-Китайском море. Как недавно заявила ее министр иностранных дел Мариз Пейн, Австралия «не намерена вредить» своим отношениям с Китаем.

Однако, если Китай продолжит придерживаться экспансионистской стратегии, такой подход больше не будет оправданным. Министр обороны Японии Таро Коно недавно заявил: «международное сообщество единодушно», и Китай должен «заплатить высокую цену» за агрессивный ревизионизм в Южном и Восточно-Китайском морях, Гималаях и Гонконге.

Пока издержки экспансионизма остаются «терпимыми», Си будет придерживаться своего курса, стремясь использовать электоральную политику и поляризацию в крупных демократиях. Основные демократические державы Индо-Тихоокеанского региона не должны допустить этого, а это означает, что издержки Китая будут расти.

Как известно, Макиавелли написал: «лучше всего, когда боятся и любят одновременно». Си не столько боятся, сколько ненавидят. Но это не будет иметь особого значения, если основные демократии Индо-Тихоокеанского региона не соберутся вместе, не разработают способы сдержать китайский экспансионизм, согласовать свои стратегии безопасности и внести вклад в построение регионального порядка, основанного на правилах. Их видение необходимо прояснить и воплотить в четко определенный политический подход, подкрепленный реальным стратегическим вкладом. В противном случае Си продолжит использовать грубую силу для дальнейшей дестабилизации Индо-Тихоокеанского региона. Возможно, даже начав войну.