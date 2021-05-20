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Страны готовы разгребать завалы в отношениях: Лавров встретился с Блинкеном. Главное
20 мая 2021, 09:00 • 97 • Политика
Россия и США договорились налаживать диалог
В ночь с 19 на 20 мая в Рейкьявике министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча длилась дольше, чем было запланировано, 1 час и 40 минут, которую обе стороны назвали конструктивной. Рассказываем, о чем разговаривали дипломат и политик.
Лавров, выступая перед журналистами после беседы, отметил, что обе страны понимают, что необходимо преодолевать "нездоровую ситуацию", в которой оказались РФ и США за последние года. Дипломат подчеркнул, что завалов в отношениях немало, но ему показалось, что госсекретарь нацелен их разгребать. Россия же в стороне не окажется.
Глава МИД РФ также коснулся темы дипломатического скандала. По его словам, обеим сторонам не нравится взаимное закрытие диппредставительств, которое началось при Бараке Обаме и продолжается, как цепная реакция. Президентам обоих государств подготовят предложения по разрешению этого вопроса, передает РИА "Новости".
Блинкен, в свою очередь, также указал на разногласия Вашингтона и Москвы, но добавил, что у стран есть много точек соприкосновения, например, борьба с пандемией коронавируса. По словам госсекретаря, если лидеры стран "смогут сотрудничать, то мир станет более безопасным местом". Госсекретарь США отметил, что его страна стремится к более предсказуемым отношениям с нашим государством.
Лавров подтвердил слова Блинкена:
"Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе",
– цитирует министра Lenta.ru.
Глава внешнеполитического ведомства РФ и госсекретарь США также затронули в ходе встречи ситуацию на Корейском полуострове, конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также гумпомощь Сирии. Несмотря на достаточно дружескую встречу, Блинкен не забыл выразить обеспокоенность, касательно российских военных учений около границы с Украиной. Об этом говорится в заявлении Госдепа, опубликованном в "Твиттер". Речь зашла и об иранской сделке, и об Афганистане, и о других важных темах.
Интересовал журналистов вопрос о том, состоится ли встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Лавров не стал давать четкий ответ, уточнив, что лидерам предоставят доклады по итогам встречи. Однако Блинкен считает, что встреча, скорее всего, состоится. При этом Лавров и Блинкен не обсуждали "Северный поток – 2". Однако пока шла беседа, Госдеп распространил заявление своего секретаря насчет строительства и санкций против газопровода.
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