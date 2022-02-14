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Страны G7 пообещали России "масштабные последствия"

14 февраля 2022, 13:30  •  119 • Политика
Страны "Большой семёрки" (G7) пообещали ввести санкции против России. Согласно их заявлению, это повлечёт серьёзные последствия для экономики.
Ограничения повлекут "незамедлительные и масштабные последствия" для экономики России, передаёт агентство Reuters со ссылкой на заявление.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Евросовета призвал к новым санкциям против России. Он подчеркнул, что Украина "понимает все риски и готова к любым сценариям". Зеленский также считает, что "для нас самый главный враг - это паника".

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