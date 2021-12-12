Страны G7 официально нарушили Минские соглашения

Страны G7 выпустили заявление, которое официально нарушает положения, закреплённые в Минских соглашениях.

Министры иностранных дел стран "Большой семёрки" в воскресенье завершили встречу в Ливерпуле. Они распространили совместное заявление, которое прямо противоречит тексту Минских соглашений - одобренного ООН документа по урегулированию конфликта в Донбассе.

Участники встречи уверены, что Россия якобы имеет отношение к вооружённому конфликту в Донбассе, хотя в "Минске-2" она указана как страна-посредник на переговорах между Киевом и народными республиками.

Мы по-прежнему твёрдо придерживаемся мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником,

- говорится в тексте.

Примечательно, что в "семёрку" входят Франция и Германия, которые являются членами "нормандской четвёрки". Таким образом, эти страны также вступили в противоречие с положениями "Минска-2".

Кроме того, министры G7 пригрозили России серьёзными последствиями в случае, если она решится вторгнуться на территорию Украины.

Отметим, что в последние несколько недель американские СМИ сообщают о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. При этом они не приводят никаких доказательств, ссылаясь лишь на некие ролики в соцсетях и анонимные источники. В Москве уже опровергли эти слухи, но Штаты продолжают нагнетать обстановку фейками.