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Страны Европы пустили к себе военных НАТО. Отказалась только Венгрия
11 февраля 2022, 13:10 • 110 • Политика
Европейские страны из восточного фланга НАТО пустили к себе военных альянса. И только одно государство не позволило разместить у себя военный контингент.
НАТО собирается разместить многонациональные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии, сообщает DPA. И только Венгрия не согласилась пустить к себе военных альянса.
Ранее вице-адмирал Пётр Святашов призвал страны НАТО одуматься и не размещать свои корабли в районе Чёрного моря в Румынии. Он заметил, что после этого "дипломатия закончится" и Россия перейдёт к другим методам.
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