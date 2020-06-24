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Страны Европы переругались из-за российской статьи

24 июня 2020, 00:00  •  78 • Политика
Фото: DPA/TASS
Финны решили выяснить отношения со шведами
Посольства Финляндии и Швеции в России оказались крайне недовольны статьей в российской газете, где между странами стали распределять места в связи с количеством озер на их территории. Отношения решили выяснить в соцсетях.
Предметом конфликта стал рейтинг от "Миасского рабочего". Первое место газета отдала Канаде, второе России, а третье однозначно отдать одной стране журналисты не смогли и поделили его между Финляндией и Швецией.
"Загвоздка в том, что озер на территории Финляндии и Швеции примерно одинаковое количество, кроме того, они занимают примерно одну и ту же в процентном соотношении площадь", – указано в статье.
Подобное утверждение возмутило финскую сторону. Посольство страны в России написало в социальной сети "Твитер", что они однозначно заслужили третье место, поскольку превосходят Швецию в процентном соотношении количества озер ко всей территории страны. Шведы решили доказать свое превосходство, намекнув, что они точно превзошли финнов по количеству островов.
"Острова, это конечно великолепно! Но представить себе берег озера или остов без сауны – нам, честно говоря, трудно. У нас около 2 миллионов саун, так что выбор велик!", – ответили в финском посольстве.
Ранее стало известно о переговорах российской стороны с финской по поводу передачи Карелии в советские годы.

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