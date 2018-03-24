Страны Евразийского союза не поддерживают Россию в конфронтации с Британией

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Нужна ли Кремлю поддержка Евразийского союза в "деле Скрипаля"?

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Правительство Британии добилось в Брюсселе поддержки лидеров Европейского союза в деле отравления английского шпиона Сергея Скрипаля. ЕС принял решение отозвать постоянного представителя в России Маркуса Эдерера, и признал "ответственность" России в попытке убийства бывшего ГРУшника. На настоящий момент премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй добивается высылки российских дипломатов из остальных государств ЕС. Отдельные горячие головы предлагают заблокировать "Северный поток-2", к чему открыто призывают из-за Океана. Евросоюз пока не спешит с жесткими мерами, хотя выражает политическую солидарность с Мэй.

Хотя в МИД России считают инцидент провокацией и сфабрикованной под выборы и ЧМ-2018 акцией, для всех очевидно, что Великобритания и ее союзники ведут настоящую информационную войну, против которой России надо защищаться. Причем мгновенно и сразу. Но одной самообороны недостаточно, нужна и поддержка. Собственно, то, чем заручился Лондон у своих партнеров по НАТО, пускай и в минимальной форме.

Россия состоит в ряде организаций, подразумевающих коллективную защиту от политических, экономических угроз и угроз безопасности. СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС. Почему страны, являющиеся членами евразийской интеграции, не проявляют хотя бы той словесной и дипломатической солидарности, которую ЕС оказал Британии? Пока за Россию заступился Китай и некоторые страны Африки в СБ ООН, лидер немецких Левых Сара Вагенкнехт и глава британских лейбористов Джереми Корбин. Все они потребовали провести объективное расследование отравления Скрипаля. На брифинге в МИДе России такую же позицию обозначили посольства Сербии и Венесуэлы.

Почему бывшие страны СССР молчат? Необходимость и причины отсутствия евразийской солидарности в британо-российском противостоянии "Царьград" обсудил с отечественными политиками и экспертами.

Пушков: СНГ распался еще при Ельцине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что у стран СНГ нет того внешнеполитического единства, как у ЕС, и ожидать от него консолидированной реакции бессмысленно. "С определенного времени СНГ не является союзом типа Евросоюза. Страны Евросоюза договорились о координации своей внешней политики в максимальной степени. СНГ- чисто консультативный орган, я считаю, что он фактически распался еще во времена Ельцина и был сохранен как инструмент периодических встреч между людьми", - сказал сенатор.

Что касается ОДКБ, где присутствует высокий уровень координации, то Пушков пояснил, что дело Скрипаля – не атака на безопасность альянса, поэтому он и не проявляет инициативу.

В данной ситуации нет угрозы, на которую ОДКБ должна реагировать. Мы имеем ситуацию, когда Британия как член западного альянса ставит вопрос о том, что есть покушение на ее безопасность с применением химического оружия. Такой ситуации ни в одной из стран ОДКБ нет, поэтому по этому поводу она не собирается",

- отметил Алексей Пушков в интервью "Царьграду".

Директор Института политических исследований и бывший депутат ГД Сергей Марков, говоря о необходимости поддержки постсоветских стран, подметил, что они делают это формально, через телефонные звонки, но не публично. Почему? Лидерами СНГ движет страх перед западными спецслужбами, которые могут их "наказать" за такую "выходку".

Директор Института политических исследований Сергей Марков. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы/ТАСС

Надо с пониманием относиться к тому, что страны СНГ боятся оказывать России поддержку. Они прекрасно знают о том, что разведки США и Великобритании, на сегодня, представляют собой преступные организации. Готовые совершать преступления. В том числе, свергать законно избранных президентов и убивать их",

- сказал Марков в беседе с "Царьградом".

Политолог напомнил о судьбе лидеров Ливии Муаммара Каддафи и Ирака Саддама Хусейна, которых свергли и убили, а также президента Украины Виктора Януковича, которому удалось избежать расправы НАТО.

Все смотрят на судьбу Януковича, и никто не хочет ее повторить",

- добавил Марков.

Политолог Денис Коркодинов связывает "выжидательную позицию" стран СНГ с финансово-экономическими рисками.

Никто не желает ссориться с Великобританией из опасения введения экономических санкций в отношении стран, входящих в состав СНГ. Элитарные группы многих стран мира имеют собственные интересы в Лондоне, и они не ограничиваются наличием расчетных счетов в английских банках",

- сказал специалист по политическому PR и массовым коммуникациям.

Коркодинов уверен, что выражение поддержки России – риск для "неокрепших экономик ряда стран" региона, которые из-за санкций могут быть ввергнуты в состоянии дефолта. А последний вызовет всплеск социального возмущения, направленный против постсоветских правительств.

Политолог Павел Клачков считает, что скандал со Скрипалем – не та ситуация, ради которой России нужно заручиться поддержкой постсоветских стран.

Я не думаю, что из этого нужно раздувать противостояние, под эгидой дела Скрипаля объединять другие государства. Это единичный случай информационной войны. То есть, это было бы идти на поводу у тех, кто ее инициировал. Мы должны реагировать адекватно, мы должны реагировать спокойно, сдержанно, с уважением. Это не тот жанр, не тот формат",

- заметил Клачков. Эксперт добавил, что в данной ситуации нужно действовать юридическими методами, а не через альянсы или союзы.

Так, нужна ли Кремлю поддержка Евразийского союза или нет? Да, дело Скрипаля очень туманно и превратилось в инструмент информационной войны против Москвы. Ее ведет не только Лондон, но и большинство европейских и американских СМИ и правительств. Каким бы провокационным не был вопрос, отвечать на выпады и доносить свою точку зрения, безусловно нужно. Выступая в Совете Федерации сенатор Игорь Морозов пожаловался на медлительность России в реакции на дело Скрипаля. Если ЕАЕС и ОДКБ – объединения, стоящие большего, чем бумаги, на которых подписаны акты об их учреждении, то страны-члены должны проявлять солидарность.

Пока текущий опыт показывает, что "союзники" России не спешат с солидаризацией, которую ЕС и США выразили Британии. Одним из редких реакций является комментарий замглавы армянского МИД Шаварша Кочаряна Sputnik Армения. В нем Кочарян ограничился фразой о том, что обострение отношений России с Великобританией не повлияет на взаимоотношения Армении с ЕС.

Гасанов Камран