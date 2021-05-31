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Страны ЕС устроили тайную встречу из-за опасений по поводу России и Белорусии

31 мая 2021, 15:25  •  182 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Саммит состоялся через 24 часа после посадки самолета Ryainair
Страны-участницы Европейского союза провели закрытую встречу, на котором обсудили опасность поглощения Белоруссии Россией.
ЕС боится, что Москва может воспользоваться сложившийся ситуацией и "аннексирует" Белоруссию, сделав ее своей федерацией, сообщает испанское издание El País.
Саммит состоялся через 24 часа после инцидента с экстренной посадкой самолета с Романом Протасевичем на борту. Президент Европейского Совета Шарль Мишель специально провел встречу в закрытом формате, даже запретив собравшимся брать с собой мобильные телефоны. Это было сделано для того, чтобы избежать утечек, но информация все-таки попала в СМИ.
В Евросоюзе уверены, что Владимир Путин обязательно воспользуется растущей изоляцией Лукашенко. 
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель был одним из первых, кто упомянул о риске того, что случившееся в Минске "даст Путину возможность, случайно или преднамеренно, ускорить реализацию плана по поглощению Белоруссии, который окончательно поставит эту страну под контроль Москвы".
Ранее Евросоюз объявил о своем решении изолировать Белоруссию. Брюссель заявил об отказе пускать в воздушное пространство и аэропорты ЕС самолеты из Республики. Также страны Сообщества призвали к введению новых экономических санкций в отношении республики. 

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