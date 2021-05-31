|
Страны ЕС устроили тайную встречу из-за опасений по поводу России и Белорусии
31 мая 2021, 15:25 • 182 • Политика
Саммит состоялся через 24 часа после посадки самолета Ryainair
Страны-участницы Европейского союза провели закрытую встречу, на котором обсудили опасность поглощения Белоруссии Россией.
ЕС боится, что Москва может воспользоваться сложившийся ситуацией и "аннексирует" Белоруссию, сделав ее своей федерацией, сообщает испанское издание El País.
Саммит состоялся через 24 часа после инцидента с экстренной посадкой самолета с Романом Протасевичем на борту. Президент Европейского Совета Шарль Мишель специально провел встречу в закрытом формате, даже запретив собравшимся брать с собой мобильные телефоны. Это было сделано для того, чтобы избежать утечек, но информация все-таки попала в СМИ.
В Евросоюзе уверены, что Владимир Путин обязательно воспользуется растущей изоляцией Лукашенко.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель был одним из первых, кто упомянул о риске того, что случившееся в Минске "даст Путину возможность, случайно или преднамеренно, ускорить реализацию плана по поглощению Белоруссии, который окончательно поставит эту страну под контроль Москвы".
Ранее Евросоюз объявил о своем решении изолировать Белоруссию. Брюссель заявил об отказе пускать в воздушное пространство и аэропорты ЕС самолеты из Республики. Также страны Сообщества призвали к введению новых экономических санкций в отношении республики.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
182
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 мая 2021, 08:00
|
25 мая 2021, 07:15
|
31 мая 2021, 01:40
|
25 мая 2021, 07:15
|
29 мая 2021, 02:00
|
30 мая 2021, 14:40
|
26 мая 2021, 15:20