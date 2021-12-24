Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Ми...
Главная / Политика

Страны ЕС тайно смягчают действие антироссийских санкций - WP

24 декабря 2021, 13:30  •  176 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Среди членов Евросоюза нет согласия по поводу РФ
Брюссель пригрозил усилить санкции против Москвы, если она нападет на Украину. Однако большинство понимают, что этот инструмент не является эффективным. Опыт показывает, что введенные в 2014 году ограничения, хоть и продлеваются ежегодно, не имеют никакого значения для российской политики, и многие европейцы сами втайне смягчают их удар, пишет The Washington Post.
По данным издания, только 10% испанцев поддерживают продление экономических санкций против России. В Венгрии лишь 14% населения видят в России угрозу своей безопасности. В Греции против Москвы настроены 39% жителей. А в Болгарии, вообще, большинство граждан считают главным своим  врагом Соединенные Штаты.
Эти европейские страны давно отказались бы от политики антироссийских санкций, если бы не тот факт, что подобные решения в ЕС должны приниматься сообща. А учитывая, что 58% эстонцев и 69% поляков называют Россию самой большой угрозой для своей страны, консенсуса по отмене санкций в Евросоюзе не будет еще долго.
На этом фоне европейцы нашли способ взаимодействовать с РФ вопреки санкциям. Политики закрывают глаза на действия бизнеса. Так, Россия является важным торговым партнером для Польши и крупнейшим направлением экспорта Эстонии, превосходя по показателям даже Францию и Великобританию. Другие европейские страны тоже активно отправляют свои товары на восток, а Германия поддерживает "Северный поток-2".
Такая "гибкость" означает, что санкции ЕС против РФ могут длиться неопределенно долго, однако этот инструмент не будет эффективен для принуждения России к каким-либо действиям или, наоборот, отказу от ее планов.
Ранее в Брюсселе в очередной раз продлили санкции ЕС в отношении России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



176
Источник
Похожие новости
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
24 декабря 2021, 03:35
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"
24 декабря 2021, 03:35
Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу
24 декабря 2021, 07:05
Экс-подполковник СБУ рассекретил британских наёмников на Украине: "Плотно обживают юг"
24 декабря 2021, 01:50
Посол Германии испортила прогнозы США о русском вторжении на Украину
24 декабря 2021, 00:05
Оператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
24 декабря 2021, 03:35
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"
24 декабря 2021, 03:35
Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу
24 декабря 2021, 07:05
Экс-подполковник СБУ рассекретил британских наёмников на Украине: "Плотно обжива...
24 декабря 2021, 01:50
Посол Германии испортила прогнозы США о русском вторжении на Украину
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
22 декабря 2021, 04:20
"Я Шойгу верю на 100%": Сатановский объяснил схему с американским химоружием в Донбассе
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике"
23 декабря 2021, 15:55
Средней Азии и Закавказью предложили избавиться от России. Наказание последовало сразу же
18 декабря 2021, 22:10
МИД России поставил ультиматум США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.