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Страны ЕС определили, когда начнут выдавать ковид-паспорта: Решение принято, но с одной оговоркой

15 апреля 2021, 05:30  •  55 • В мире
Послы стран Евросоюза определили, когда начнут выдавать ковид-паспорта. Они обсудили проблемы конфиденциальности личных данных и проблему дискриминации и приняли окончательное решение. Впрочем, есть и одна оговорка.
Ковид-паспорта будут представлять собой цифровые сертификаты, позволяющие пересекать границы во время пандемии. На сайте Евросоюза сказано, что документ будет доказывать, что человек переболел COVID-19, его тест на коронавирус отрицательный или же что он вакцинирован.
Действовать сертификаты будут во всех 28 странах Евросоюза, Исландии, Швейцарии, Норвегии и Лихтенштейне.
"Ковид-паспорта не являются предварительным условием для свободного передвижения по миру", - сделали оговорку послы ЕС.
Они посчитали, что данный пункт необходимо внести, так как возможна дискриминация невакцинированных людей.
Следующий шаг – одобрение мандата Совета ЕС Европейским парламентом. Вероятнее всего, это будет сделано на пленарном заседании, которое запланировано на 26-29 апреля. После этого согласование начнётся на уровне ведомств.
Страны ЕС определили, когда начнут выдавать ковид-паспорта. Это случится через шесть недель после решения Европарламента, то есть примерно к середине июня 2021 года.

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