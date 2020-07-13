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Страны ЕС одобрили наказание России за атаку на бундестаг

13 июля 2020, 17:00  •  99 • Политика
Фото: Markus Keller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Проникновение в компьютеры немецких депутатов приписывают российским хакерам
Голосование по новым санкциям против России еще не проводилось, но предварительные переговоры показывают, что члены ЕС готовы одобрить инициативу Германии. Об этом сообщил официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль в понедельник, 13 июля.
"Мы высказали эту просьбу в кругу стран-членов ЕС и получили поддержку", – цитирует Бройля "Интерфакс".
По словам дипломата, "конфиденциальные переговоры" по поводу введения так называемых антихакерских санкций продолжаются. Это новая процедура. Страны ЕС еще ни разу не наказывали другое государство за кибератаку. Но в мае 2020 г. власти Германии обратились к коллегам по ЕС с просьбой ввести коллективные санкции в отношении России, спецслужбы которой якобы незаконно проникли на сервер бундестага в 2015 г. и скопировали секретные документы.
Что именно украли хакеры и почему немцы так долго молчали, не поясняется. Доказательства против России тоже сомнительны. Но власти ФРГ демонстрируют твердое намерение воспользоваться новым санкционным инструментом, который допускает в том числе заморозку банковских активов на территории Евросоюза. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эмоционально прокомментировала данные обвинения.

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