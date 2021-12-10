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Страны ЕАЭС способны сами производить памперсы и чипсы - Лукашенко
10 декабря 2021, 18:40 • 128 • Политика
Запад планомерно уничтожает конкурентов на международной арене, уверен белорусский лидер
Страны Евразийского экономического союза могут самостоятельно производить и обеспечить своих граждан памперсами и чипсами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая о планах импортозамещения в ходе сегодняшнего заседания глав государств ЕАЭС.
"Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы! Мы сами можем произвести даже это", – подчеркнул белорусский лидер.
Он уверен, что объединение способно обеспечить себя всем необходимым.
По мнению бацьки, Запад последовательно уничтожает конкурентов на международной арене, а поэтому не нужно ориентироваться на поставки из Евросоюза. В этом свете Александр Григорьевич напомнил, что против Минска уже введен целый ряд экономический санкций.
Также белорусский лидер отметил, что реальная цель западных рестрикций – это смена государственного устройства Республики. И давление осуществляется одновременно на Белоруссию и Россию. Лукашенко попросил коллег по ЕАЭС не поддаваться на запросы со стороны США и коллективного Запада противодействовать Минску.
Накануне бацька поведал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT о том, что Белоруссия стала "ключевым звеном давления США и НАТО на Россию". Отсюда и все эти экономические, политические, дипломатические и прочие ограничения.
В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.
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