Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "парт...
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хва...
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
Главная / Политика

Страны ЕАЭС способны сами производить памперсы и чипсы - Лукашенко

10 декабря 2021, 18:40  •  128 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Запад планомерно уничтожает конкурентов на международной арене, уверен белорусский лидер
Страны Евразийского экономического союза могут самостоятельно производить и обеспечить своих граждан памперсами и чипсами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая о планах импортозамещения в ходе сегодняшнего заседания глав государств ЕАЭС.
"Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы! Мы сами можем произвести даже это", – подчеркнул белорусский лидер.
Он уверен, что объединение способно обеспечить себя всем необходимым.

По мнению бацьки, Запад последовательно уничтожает конкурентов на международной арене, а поэтому не нужно ориентироваться на поставки из Евросоюза. В этом свете Александр Григорьевич напомнил, что против Минска уже введен целый ряд экономический санкций.
Также белорусский лидер отметил, что реальная цель западных рестрикций – это смена государственного устройства Республики. И давление осуществляется одновременно на Белоруссию и Россию. Лукашенко попросил коллег по ЕАЭС не поддаваться на запросы со стороны США и коллективного Запада противодействовать Минску.
Накануне бацька поведал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT о том, что Белоруссия стала "ключевым звеном давления США и НАТО на Россию". Отсюда и все эти экономические, политические, дипломатические и прочие ограничения.
В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



128
Источник
Похожие новости
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 14:35
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
10 декабря 2021, 07:00
"Корабль - лишь предлог": экс-сотрудник спецслужб США разоблачил провокацию с "Донбассом"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокаци...
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпаден...
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 14:35
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2021, 01:05
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
04 декабря 2021, 08:40
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
09 декабря 2021, 09:25
Смерть Европы наступила только что
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
04 декабря 2021, 09:50
Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.