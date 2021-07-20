Страны четыре, а меча три? Болгары отпустили сальную шутку из-за учений на Украине

Военные учения на Украине с участием Польши, Литвы и США вызвали бурное обсуждение у читателей болгарского издания "Факти".

Болгарские читатели неоднозначно отреагировали на проходящие на Украине военные учения "Три меча-2021". В маневрах задействованы военнослужащие Польши, Литвы и США.

Некоторых комментаторов встревожило то, что войска НАТО подобрались вплотную к границам России. Другие же напротив смеются и призывают иностранцев "не злить медведя".

"Пусть учатся, чтобы потом на экзамене у профессора Путина не грызть зачетки", — отметил один из читателей издания "Факти".

Кто-то обратил внимание, что в маневрах задействованы силы четырех стран, однако название учений - "Три меча". По этому поводу пользователь отпустил сальную шутку. " Видимо, меч Байдена скукожился и повис, поэтому он не в счет", - язвительно написал комментатор.

Некоторые болгары выразили опасение, что все эти маневры не приведут ни к чему хорошему для простых граждан.

"Хуже всего, что эти "элиты", вызывающие напряжение, будут защищены, а простые люди станут пушечным мясом", — отметил читатель.

"Кто хочет воевать — скатертью дорога", — добавил другой, передает "ИноСМИ".

Напомним, что учения проходят на Яворовском полигоне во Львовской области. Военно-тактические маневры продлятся до 30 июля. Всего в них примут участие 1200 военнослужащих и более 200 боевых машин из четырех стран.