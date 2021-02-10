Страны Балтии заверили НАТО в своей преданности

«В наших национальных интересах, чтобы Соединённые Штаты оставались лидером всего свободного мира»

«Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас провёл дистанционную встречу со своими балтийскими коллегами: министром обороны Латвии Артисом Пабриксом и министром обороны Эстонии Калле Лаанет. Литовский министр принял председательство в Балтийском оборонном сотрудничестве в 2021 году. На встрече были представлены приоритеты Литвы в сфере обороны на текущий год»,

– сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

Накануне саммита министров обороны НАТО, которая пройдёт в конце февраля, страны Балтии ещё раз согласовали свои позиции в области обороны, подтвердив намерения и в дальнейшем координировать свои действия и тесно сотрудничать в области обороны.

При этом Арвидас Анушаускас отметил, что «трёхстороннее сотрудничество стран Балтии проявляется в таких более крупных форматах, как НАТО, ЕС, сотрудничество с США». И напомнил, что страны Балтии смогут достичь каких-то благоприятных результатов только тогда, когда будут «говорить в один голос». Что особенно важно в случаях получения какой-либо помощи и поддержки.

Министры согласились с тем, что необходимо и в дальнейшем укреплять региональную противовоздушную оборону, проводить совместные с силами НАТО военные учения и продолжать совместную подготовку своих офицеров в Балтийском оборонном колледже.

Что касается сотрудничества с Вашингтоном, то стороны ещё раз подчеркнули важность тесного сотрудничества с новой администрацией Соединённых Штатов.

В следующем году председательство в Балтийском оборонном сотрудничестве перейдёт к Эстонии, а в 2023 году – к Латвии.

Накануне встречи министров обороны стран Балтии глава комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас заявил главе комитета по делам ВС палаты представителей Конгресса США Адаму Смиту, что страны Балтии выступают категорически против любой идеи формирования самостоятельной европейской обороны. Только Вашингтон может быть гарантом безопасности всей Европы, уверен Касчюнас.

«Мы поддерживаем лидерство США в НАТО и не видим альтернатив этому альянсу, и любая попытка их создания на европейском уровне, на мой взгляд, только ослабит безопасность Балтийского региона и Европы в целом. В наших национальных интересах, чтобы Соединённые Штаты оставались лидером всего свободного мира»,

– уверен глава КНБО.