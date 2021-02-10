Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы ради...
Гордон взбесился из-за предложения Украине забрать Крым
Главная / Война

Страны Балтии заверили НАТО в своей преданности

10 февраля 2021, 02:35  •  60 • Война
«В наших национальных интересах, чтобы Соединённые Штаты оставались лидером всего свободного мира»
«Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас провёл дистанционную встречу со своими балтийскими коллегами: министром обороны Латвии Артисом Пабриксом и министром обороны Эстонии Калле Лаанет. Литовский министр принял председательство в Балтийском оборонном сотрудничестве в 2021 году. На встрече были представлены приоритеты Литвы в сфере обороны на текущий год»,
– сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.
Накануне саммита министров обороны НАТО, которая пройдёт в конце февраля, страны Балтии ещё раз согласовали свои позиции в области обороны, подтвердив намерения и в дальнейшем координировать свои действия и тесно сотрудничать в области обороны.
При этом Арвидас Анушаускас отметил, что «трёхстороннее сотрудничество стран Балтии проявляется в таких более крупных форматах, как НАТО, ЕС, сотрудничество с США». И напомнил, что страны Балтии смогут достичь каких-то благоприятных результатов только тогда, когда будут «говорить в один голос». Что особенно важно в случаях получения какой-либо помощи и поддержки.
Министры согласились с тем, что необходимо и в дальнейшем укреплять региональную противовоздушную оборону, проводить совместные с силами НАТО военные учения и продолжать совместную подготовку своих офицеров в Балтийском оборонном колледже.
Что касается сотрудничества с Вашингтоном, то стороны ещё раз подчеркнули важность тесного сотрудничества с новой администрацией Соединённых Штатов.
В следующем году председательство в Балтийском оборонном сотрудничестве перейдёт к Эстонии, а в 2023 году – к Латвии.
Накануне встречи министров обороны стран Балтии глава комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас заявил главе комитета по делам ВС палаты представителей Конгресса США Адаму Смиту, что страны Балтии выступают категорически против любой идеи формирования самостоятельной европейской обороны. Только Вашингтон может быть гарантом безопасности всей Европы, уверен Касчюнас.
«Мы поддерживаем лидерство США в НАТО и не видим альтернатив этому альянсу, и любая попытка их создания на европейском уровне, на мой взгляд, только ослабит безопасность Балтийского региона и Европы в целом. В наших национальных интересах, чтобы Соединённые Штаты оставались лидером всего свободного мира»,
– уверен глава КНБО.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
03 февраля 2021, 01:55
В чём цель получения японцами южных Курил
07 февраля 2021, 03:05
wPolityce: Киев по приказу США создаёт военный блок из Украины, Молдавии и Грузии
08 февраля 2021, 13:00
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
06 февраля 2021, 13:20
США наращивают военное присутствие в Арктике
09 февраля 2021, 01:50
В мире обостряется борьба за рынки полупроводников и микросхем
04 февраля 2021, 15:30
США смоделировали войну 2027 года с Россией из-за Молдавии
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 февраля 2021, 22:55
"Северный поток-2" не пострадает: чего ждать от новых санкций ЕС против России
09 февраля 2021, 22:50
«Сенат оказался в «серой зоне»: как будет проходить процесс об импичменте Трампа
10 февраля 2021, 01:40
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
10 февраля 2021, 01:40
С14 будет собирать дань с семей заробитчан, работающих в России
10 февраля 2021, 00:45
Кандидат в премьеры Молдавии представила свою программу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2021, 20:05
Пушков высказался о российском наказании для Латвии
03 февраля 2021, 09:15
Что сделает Запад России после приговора Навальному
06 февраля 2021, 09:40
«Так а кто стреляет? Наши!» – солдат рассказал об убитых детях
08 февраля 2021, 18:30
Как оказалась в главном оружейном ведомстве «воюющей» Украины длинноногая блондинка Татьяна Ужвий, и каковы её цели
05 февраля 2021, 18:05
Приплыли: Флот США вошёл в Чёрное море для войны с Путиным
07 февраля 2021, 09:30
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
07 февраля 2021, 14:05
Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.