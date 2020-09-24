Страны Балтии всё ещё ждут обещанную помощь от ЕС

Это ожидание для Прибалтики обернётся глубоким экономическим кризисом

Страны Балтии всё ещё ждут обещанную финансовую помощь от Евросоюза – «на преодоление последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса». Однако помощь запаздывает – в Брюсселе никак не могут согласовать бюджет Евросоюза на следующие семь лет, а пока европейские политики не договорятся, помощь никто не получит.

Дело в том, что проект бюджета ЕС на 2012 – 2027 годы был основан на фонде, созданном из кредитных средств для преодоления последствий экономического кризиса. Евросоюз вынужден был взят кредит в размере 750 миллиардов евро. Но если не согласован бюджет, то и доступа к фонду нет. Между тем мир уже ожидает вторую волну пандемии в сочетании с сезонным гриппом, а эксперты пугают более тяжёлыми последствиями для мировой экономики. В Брюсселе же «оптимистично» заявляют – скорей всего деньги можно будет получить в середине следующего года. Если повезёт.

Единственное, что успели пока согласовать в Брюсселе – это использование так называемых «собственных ресурсов Евросоюза». И то, только для того, чтобы ввести углеродный и цифровой налоги на товары и услуги иностранных компаний, работающих на территории Евросоюза. Другими словами, в Брюсселе придумали выход из экономического тупика – обложить новыми налогами иностранные компании. Понятно, что большинство иностранных компаний, работающих на территории Евросоюза – это компании России, США и Китая. В этом евродепутаты и еврочиновники были единодушны. А вот во всех остальных вопросах по поводу бюджета такого единства нет. К этому следует прибавить и разногласия между еврочиновниками и национальными правительствами, каждое из которых уверено, что его страну обделили.

«По-прежнему необходимо приложить все усилия, чтобы прийти к соглашению как можно скорее. Парламент готов предпринять все шаги, необходимые для достижения договорённости, ведь сделать нужно ещё многое для того, чтобы приемлемое соглашение было достигнуто, однако говорить об успешном завершении переговоров пока не приходится»,

– говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

«Тем временем упомянутые 750 миллиардов фонда в виде невозвратных ссуд и льготных кредитов – это то, что позарез и как можно скорее необходимо наименее состоятельным странам Евросоюза. К их числу относятся и страны Балтии, бюджеты которых всё сильнее ощущают сокращение поступлений налогов из-за кризиса и расходы на поддержание отдельных секторов экономики на плаву. Правительства стран Балтии излучают оптимизм, но складывается впечатление, что они стараются даже не думать о второй волне коронавируса, которая может причинить хрупким экономикам не меньший урон, чем первая. Уже взятые кредиты в значительной части уходят на латание дыр в бюджете, куда из-за кризиса, разорения фирм и увольнений работников поступает всё меньше средств. Споры о том, каким отраслям и предприятиям помогать, а каким нет, становятся ожесточённее. Бесплатные прививки от гриппа, которые могли бы существенно смягчить удар сезонного гриппа, странам Балтии не по карману»,

– прокомментировал ситуацию с ожиданием европейских финансов странами Балтии эстонский публицист Пауль Томсон.

По его мнению, пока в Брюсселе спорят, многие страны Восточной Европы в ожидании помощи могут столкнуться с глубоким экономическим кризисом.