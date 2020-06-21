Страны Балтии вооружаются

Прибалтийские страны не жалеют миллионы на армию в ущерб медицине

Страны Балтии старательно наращивают военный потенциал, пугая себя и друг друга «внешней угрозой», однако деньги на вооружение, по их мнению, должна дать Европа.

Увеличение расходов на оборону в эстонском парламенте объясняют всё тем же коронавирусом.

«Для поддержания стабильности после окончания пандемии коронавируса Евросоюзу необходимо пересмотреть и увеличить военные расходы на оборону, даже если это будет сложно сделать в связи с экономическим кризисом. Но в целом нужно понимать, чтобы как-то сохранить стабильность после пандемии, надо всё-таки увеличивать расходы на дипломатию и оборону»,

– заявил заместитель председателя комиссии эстонского Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон в эфире передачи «Подробности» на радиостанции «Радио 4».

Эстония сегодня тратит на свою армию 700 миллионов евро в год, при этом правительство не в состоянии найти 200 миллионов евро на нужды системы здравоохранения, а просто для того, чтобы выжить, страна вынуждена брать огромные кредиты.

Тем не менее Минобороны Эстонии покупает у Швеции гранатомёты Carl-Gustav.

«Это, несомненно, самое нужное для страны приобретение в условиях пандемии и экономического кризиса. Государство вынуждено брать миллиардные кредиты, чтобы хоть как-то поддержать на плаву экономику, а Силы обороны при этом поддерживают военно-промышленный комплекс Швеции. В стране уже 50 тысяч безработных, которым скоро нечем будет платить пособия – и суперсовременное оружие, каждый выстрел из которого обходится в тысячи, а то и в десятки тысяч евро»,

– прокомментировал ситуацию главный редактор таллиннской газеты «Столица» Александр Чаплыгин.

Несмотря на падение экономики и массовое обнищание населения, вооружается и Литва, купив у Норвегии системы ПВО средней дальности (передвижные зенитно-ракетные комплексы) NASAMS.

«С приходом этих систем усилена защита воздушного пространства Литвы. Объединяя все компоненты ПВО в единое целое, мы сможем достичь хорошего результата, который заставит потенциальных противников переосмыслить свои намерения. А нам это придаст больше безопасности и предоставит больше свободы действий»,

– успокоил всех главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

На эти системы Вильнюс потратил «всего лишь» € 110 млн.

При этом глава Банка Литвы Витас Василяускас «выразил обеспокоенность» тем, что внешние долги государства растут и скоро могут составить до 50% ВВП, что будет «крупнейшим долгом за всю историю Литвы».

«Мы, конечно, не большая экономика, которая может разбрасывать деньги налево и направо. Нам нужно, взяв пипетку, раскладывать эти средства с большой осторожностью»,

– предупредил Василяускас.

«Пипеткой» отмерять на медицину и образование, зато на оборону можно и лопатой…