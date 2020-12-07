Страны Балтии снова распустили BALTBAT

Прибалты договорились поддерживать друг друга в области «некинетических операций»

Страны Балтии объявили о приостановке реализации проекта BALTBAT – трёхстороннего Балтийского батальона – в связи с тем, что стороны решили искать новые форматы военного сотрудничества.

Такое решение было принято после завершения международных учений «Зимний щит 2020», которые проходили на территории военного полигона Адажи в Латвии и на которых присутствовали командующие Сухопутными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас и Латвии Георгс Керлинс, а также заместитель командующего Силами обороны Эстонии Индрек Сирел, подписавшие соглашение о приостановке проекта.

«Подписанный документ подтверждает договорённость о приостановке реализации проекта трёхстороннего Балтийского батальона (BALTBAT) со следующего года путём перехода на новые форматы сотрудничества. Сухопутные войска трёх стран Балтии соглашаются в будущем сосредоточить внимание на сотрудничестве в области разведки, огневой поддержки, защиты сил и некинетических операций»,

– говорится в сообщении Министерства Национальной обороны Литвы.

В следующем году страны Балтии планируют сотрудничество в составе всевозможных международных учений, на семинарах и военных соревнованиях. До конца же текущего года Балтийский батальон продолжит нести военную службу в Силах реагирования Североатлантического альянса.

Проект BALTBAT закрывают уже во второй раз. Впервые Балтийский батальон был создан в 1994 году, тогда трёхстороннее соглашение было подписано в столице Латвии. Через три года после своего создания BALTBAT решено было подготовить для выполнения миротворческих миссий. Батальон даже успел принять участие в нескольких миротворческих международных операциях совместно с военными Швеции и Дании.

Однако уже в 2001 году этот батальон прикрыли – страны Балтии запустили каждая свой военный проект: Литва – с Данией (LITBAT), Латвия – со Швецией (LATBAT), Эстония – с Финляндией (ESTBAT).

Второе рождение проекта BALTBAT произошло в марте 2014 года, когда был подписан трёхсторонний меморандум. Но, как оказалось, и на этот раз инициатива осталась неактуальной. Особенно на фоне многочисленных военных учений НАТО, которые постоянно проходят на территории стран Балтии.

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш отметил, что учения «Зимний щит» стали своеобразным отчётом за период существования Балтийского батальона. Также он заверил, что «проект BALTBAT приостанавливается, но на этом не заканчивается».

«Балтийский батальон важен тем, что может существовать и выполнять поставленные перед ним задачи на национальном уровне без особой поддержки извне. А основная задача у батальона одна – защита стран Балтии, поэтому наши вооружённые силы и дальше будут готовиться к этому, и завершившиеся учения «Зимний щит» – тому свидетельство. Проект BALTBAT просто будет поставлен на паузу»,

– сказал Калниньш в своём выступлении по поводу приостановки проекта.