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Страны Балтии решили повторить рекорд 1989 года – единства не получилось

24 августа 2020, 13:15  •  92 • Украина
«Живые цепи» стран Балтии получились разобщёнными и немногочисленными
23 августа 1989 года жители Литвы, Латвии и Эстонии, взявшись за руки, выстроились в «живую цепь» на протяжении 560 километров вдоль трасс между столицами стран Балтии – Таллинном, Ригой и Вильнюсом. Тогда эту акцию, в которой приняли участие более двух миллионов человек, назвали «Балтийский путь».
Акция получилась внушительной и произвела впечатление – в первую очередь на самих жителей Прибалтики и с тех пор каждый год, 23 августа, в Балтии вспоминают об этом событии.
В этом году акцию решили повторить и посвятить её белорусской оппозиции.
Но масштабы получились не те… Скорей всего, цель не вдохновила прибалтов на новый «подвиг».
Единства не получилось. Каждая из стран Балтии проводила акцию индивидуально и даже в разное время – кто-то утром, кто-то вечером.
«В воскресенье мероприятия в честь годовщины «Балтийского пути» проходят под знаком солидарности с народом Беларуси»,
– сообщила агентству LETA директор организации «Латвийский гражданский альянс» Кристина Зонберга.
По её словам, в субботу группа активистов устроила шествие вдоль белорусской границы с бело-красно-белым флагом оппозиции. А в воскресенье в полдень 400 человек выстроились в цепь от памятника Свободы до музея Народного фронта Латвии в Риге – чтобы напомнить «насколько важна была такая поддержка для народа Латвии во время борьбы за независимость», и надеясь, что поддержка со стороны стран Балтии «даст силы белорусскому народу в борьбе за свободу».
400 участников «цепи» в Риге – это латышские политики, а также кандидаты в мэры городов на предстоящих выборах. Принял участие в акции и президент Латвии Эгил Левитс с супругой и многочисленные журналисты.
В Литве акция состоялась вечером, и она была намного масштабнее – накануне о своём участии заявили около 48 тысяч граждан Литвы. Однако не все смогли добраться в срок – на Минском шоссе образовались пробки.
«Живая цепь» соединила Вильнюс и населённый пункт Медининкай на границе с Белоруссией – всего 32 километра.
«Свобода – это не только основополагающее право народа и человека. Это каждодневное обязательство защищать её от тех, кто хотел бы заменить свободу тьмой, насилием и страхом. 30 лет назад Литва сбросила оковы насилия, встав с братьями латышами и эстонцами на Балтийском пути и заявив миру – мы уже свободны, в первую очередь свободны духом. Сегодня пришла очередь наших братьев белорусов произнести имя Свободы»,
– обратился к участникам акции президент Литвы Гитанас Науседа.
В акции приняли участие наряду с действующим президентом Гитанасом Науседой и экс-президенты Литвы Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, другие представители власти и политики, а также дипломаты.
В Эстонии в акции «цепь солидарности с Белоруссией» участвовали в основном белорусы, проживающие в Эстонии при небольшой поддержке со стороны самых активных эстонцев. «Живая цепь» выстроилась от Посольства Беларуси в Таллинне до площади Свободы.
Повторить рекорд тридцатилетней давности не получилось, да и о единстве говорить нынче не приходится…
Соб. корр. ФСК
На фото. «Живая цепь» в Вильнюсе, 23 августа 2020 г., источник – Delfi

Фонд Стратегической Культуры

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