Страны Балтии приветствуют НАТО на территории Польши

«Возвращение войск НАТО в Литву – вопрос политический»

Соединённые Штаты планируют перебросить на территорию Польши около двух тысяч военнослужащих, военную технику и 30 американских истребителей F-16 из Германии, а из штата Кентукки – командование 5-го корпуса армии США. В дополнение к этому всё чаще в СМИ обсуждается возможность размещения в Польше ядерного оружия, инициатором этого выступила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.

В самой Польше идея эта понравилась далеко не всем, так же, как и увеличение количества американских военных. Зато в соседней Латвии идею эту приветствуют, считая, что усиление натовской группировки на территории Польши гарантирует безопасность стран Балтии.

«Балтия и Польша – единое пространство, следовательно, перемещение американских войск в Польшу увеличивает обороноспособность Латвии. К тому же перевод солдат США в Польшу позволил бы им чаще приезжать на учения в Латвию»,

– прокомментировал новость министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Глава Минобороны Латвии уверен, что его страна «находится под постоянным влиянием асимметричных угроз», а нахождение поблизости большого контингента американских военных позволит Латвии «спать спокойно».

«Перемещение американских войск дальше на восток следует оценивать очень позитивно», – считает Пабрикс.

С министром обороны согласен и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, во внешнеполитическом ведомстве внимательно следят за всеми заявлениями президента США Дональда Трампа и считают, что американские военные должны оставаться в Европе – «охранять европейскую архитектуру безопасности».

«Важно, чтобы присутствие США в Европе сохранялось. Думаю, американские солдаты должны находиться и в Германии, и в Польше. Однако я не могу спекулировать на том, в каких странах солдаты появятся»,

– заявил глава МИД Латвии в эфире Латвийского радио.

В соседней Литве также не сомневаются в том, что американский военный контингент на территории их страны – это «самая лучшая гарантия предотвращения войны в Балтийском регионе». С осени прошлого года в Литве был дислоцирован военный батальон США, а вместе с ним около 30 танков Abrams и другая военная техника. Однако не так давно военные США покинули Литву. И теперь в Вильнюсе не знают, вернутся ли. О чём и спросили командующего штабом Объединённых сил НАТО в Брюнсюме (Нидерланды) генерала Йорг Фолльмера.

«Возвращение американских военных на территорию Литвы – это политическое решение. И как оно будет реализовано на практике, я пока сказать не могу»,

– ответил на вопрос генерал.

Тем не менее, главнокомандующий вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис ожидает возвращения американцев уже в августе. А если нет, то следующей весной у них обязательно будут военные учения в Литве – вот тогда точно вернутся.