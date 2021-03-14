Страны Балтии приняли совместное обращение к ЕС

В Прибалтике уверены – Брюссель распределяет вакцину несправедливо и требуют перераспределения

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш провели встречу глав правительств стран Балтии. Встреча прошла в формате видеоконференции. В первой части переговоров также приняла участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главы правительств стран Балтии традиционно договорились объединять свои усилия для достижения своих целей, поскольку «общий голос звучит громче». В данном случае речь идёт о том, что Брюссель должен пересмотреть свою политику распределения вакцин и сделать это распределение более справедливым – по мнению прибалтийских правительств, ЕС выделяет слишком мало вакцины для стран Балтии. Между тем, Эстония вышла на первое место в мире по уровню заражения населения коронавирусом – 112 человек на 100 тысяч населения, следующая за ней Чехия, где этот показатель равен 109, сообщает газета The New York Times.

«Премьер-министры приняли совместное заявление к ЕС с требованием перераспределить вакцину и как можно скорее направить поставки вакцины против COVID-19 в страны, где потребность в вакцинах наиболее высока»,

– сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

В заявлении подчёркивается тот факт, что некоторым странам было поставлено слишком много вакцины, которая осталась неиспользованной, между тем срок хранения у вакцины маленький, вот на эти остатки и претендуют страны Балтии, требуя их поделить «по-братски». Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний Евросоюза, в странах ЕС использовано чуть более 70% поставленных вакцин, это связано с отказами от вакцинации.

«Важно подумать о повышении эффективности наших совместных усилий по вакцинации и о дальнейшем укреплении солидарности между государствами-членами путём введения механизма перераспределения»,

– говорится в совместном заявлении.

Однако и в Латвии большинство населения не спешит получить свою дозу вакцины от коронавируса, не доверяя прибывшей в страну вакцине AstraZeneca в надежде, что победит здравый смысл, и правительство страны закупит российский «Спутник V». По уровню вакцинации населения Латвия занимает последнее место в Евросоюзе: в стране привито лишь 4% граждан первой дозой и чуть более 1% – второй. Призывая население вакцинироваться, правительство Латвии уверяло, что вакцины хватит на всех.

Но даже если хватает – справедливость важнее, а маленькие страны Балтии не упускают случая, чтобы лишний раз напомнить о себе.