Страны Балтии нашли себе врагов – Китай и Россию

Министры прибалтийских стран пожаловались Блинкену и попросили увеличения военного контингента НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Брюсселе с министрами иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, Латвии – Эдгарсом Ринкявичюсом и Эстонии – Эвой-Марией Лийметс, сообщает пресс-служба Государственного департамента Соединённых Штатов. Это была первая личная встреча госсекретаря США с главами МИД стран Балтии.

На встрече стороны обсудили ситуацию в России, Белоруссии и в Китае. По мнению глав МИД стран Балтии, вызовы Поднебесной «требуют от нас продолжать и в дальнейшем наше партнёрство для продвижения мира, процветания и общих ценностей». Интересно, чем же страшен Китай прибалтам? Чем угрожает КНР, например, Эстонии?

Оказывается, что больше всего на данный момент прибалтийских министров беспокоит, по их словам, ситуация в Китае, в частности нарушения прав человека в этой стране, а также санкции, введённые Пекином в отношении европейских дипломатов и чиновников, среди которых оказались и граждане стран Балтии. То есть прибалтийские страны считают, что это нормально вмешиваться во внутренние дела Китая, а в ответ на санкции удивляться: «А нас-то за что?»

«В интересах Эстонии развивать и поддерживать общие идеи и общую политику в отношении Китая, в отношении Европейского союза, НАТО и партнёров-единомышленников, а в дальнейшем по-прежнему необходимо сосредоточить все усилия на коллективной обороне»,

– подчеркнула Эва-Мария Лийметс.

Обсудили стороны и Инициативу трёх морей, и экономические проекты, направленные на повышение экономического роста и процветания.

Ещё одной важной темой для обсуждения стала недавно принятая инициатива НАТО-2030, значительная часть которой посвящена дальнейшему развитию партнёрства в рамках альянса.

«Энтони Блинкен подчеркнул необходимость дальнейшей адаптации стран Балтии в рамках инициативы НАТО–2030. Он поблагодарил министров иностранных дел за их приверженность делу возрождения НАТО и за их вклад в Североатлантический альянс посредством значительных расходов на оборону и развёртывания операций за рубежом»,

– говорится в сообщении Госдепа.

Министры стран Балтии подтвердили свою приверженность Североатлантическому альянсу и снова заявили о необходимости увеличения количества военного контингента в Прибалтике.

«Мы должны работать над тем, чтобы Североатлантический альянс продолжал укреплять оборону и меры сдерживания. Это в том числе относится к сохранению и наращиванию военного присутствия союзников в странах Балтии. Как соседи России мы самым непосредственным образом знаем об исходящей от неё опасности, поэтому мы ценим желание США обсуждать с нами этот такой важный для нас вопрос»,

– цитирует Лийметс пресс-служба МИД Эстонии.

Удивительно, как такие маленькие страны сумели найти себе столь мощных врагов, как Китай и Россия?