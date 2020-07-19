Страны Балтии хотят получить от ЕС побольше дотаций

В Брюсселе пытаются согласовать бюджет ЕС

В Брюсселе открылся двухдневный саммит Евросоюза, главной задачей которого стало утверждение долгосрочного бюджета ЕС и плана антикризисного восстановления экономики. Всё это необходимо согласовать с государствами-членами ЕС.

Перед открытием саммита глава Евросовета Шарль Мишель призвал всех участников «проявить политическую волю для достижения согласия по бюджету Евросоюза на 2021-2027 гг. и плану антикризисного восстановления экономики».

«Пандемия COVID-19 унесла много жизней по всей Европе и стала серьёзным ударом по нашей экономике и обществу. Это продолжает сказываться на нашей жизни. Все наши усилия должны быть направлены на обеспечение устойчивого восстановления. С этой целью наша встреча посвящена долголетнему бюджету и плану восстановления»,

– говорится в обращении Шарля Мишеля к европейским лидерам.

Однако призывы не помогли – по итогам первого дня стороны не смогли договориться по двум главным вопросам.

Отправились на саммит и главы государств, и премьер-министры стран Балтии не только обсудить и принять бюджет и антикризисный план, но в первую очередь не дать обидеть себя. А «обидеть» могли – Прибалтика менее других стран в Евросоюзе пострадала от пандемии коронавируса, а значит, не может рассчитывать на большие выплаты.

Так, ещё накануне президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш договорились поддерживать на саммите друг друга и защищать общие интересы, которые заключаются в одном – «дайте больше денег».

Кариньш в беседе с журналистами назвал переговоры «жаркими» и отметил, что всячески отстаивал интересы в первую очередь Латвии, потом – стран Балтии.

​«Ещё до начала дискуссий встретился и обсудил некоторые вопросы с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой правительства Эстонии Юри Ратасом, обсудив вместе общее мнение балтийских стран. Мы единомышленники по многим вопросам. Балтийское единство работает!»

– заверил Кариньш.

А президент Литвы заявил, что ему удалось добиться пересмотра размера дотаций для Литвы в сторону увеличения на 386 млн евро на период 2021 – 2027 годы. Изменение произошло за счёт увеличения помощи сельскому хозяйству.

«Однако до завершения саммита Литва может ещё сильнее улучшить свои позиции в бюджетном плане. Мы находим для наших партнёров аргументы в пользу того, что наше финансовое положение может и должно быть улучшено»,

– рассказал журналистам Науседа.