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Страны Балтии хотят получить от ЕС побольше дотаций

19 июля 2020, 15:00  •  101 • В мире
В Брюсселе пытаются согласовать бюджет ЕС
В Брюсселе открылся двухдневный саммит Евросоюза, главной задачей которого стало утверждение долгосрочного бюджета ЕС и плана антикризисного восстановления экономики. Всё это необходимо согласовать с государствами-членами ЕС.
Перед открытием саммита глава Евросовета Шарль Мишель призвал всех участников «проявить политическую волю для достижения согласия по бюджету Евросоюза на 2021-2027 гг. и плану антикризисного восстановления экономики».
«Пандемия COVID-19 унесла много жизней по всей Европе и стала серьёзным ударом по нашей экономике и обществу. Это продолжает сказываться на нашей жизни. Все наши усилия должны быть направлены на обеспечение устойчивого восстановления. С этой целью наша встреча посвящена долголетнему бюджету и плану восстановления»,
– говорится в обращении Шарля Мишеля к европейским лидерам.
Однако призывы не помогли – по итогам первого дня стороны не смогли договориться по двум главным вопросам.
Отправились на саммит и главы государств, и премьер-министры стран Балтии не только обсудить и принять бюджет и антикризисный план, но в первую очередь не дать обидеть себя. А «обидеть» могли – Прибалтика менее других стран в Евросоюзе пострадала от пандемии коронавируса, а значит, не может рассчитывать на большие выплаты.
Так, ещё накануне президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш договорились поддерживать на саммите друг друга и защищать общие интересы, которые заключаются в одном – «дайте больше денег».
Кариньш в беседе с журналистами назвал переговоры «жаркими» и отметил, что всячески отстаивал интересы в первую очередь Латвии, потом – стран Балтии.
​«Ещё до начала дискуссий встретился и обсудил некоторые вопросы с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой правительства Эстонии Юри Ратасом, обсудив вместе общее мнение балтийских стран. Мы единомышленники по многим вопросам. Балтийское единство работает!»
– заверил Кариньш.
А президент Литвы заявил, что ему удалось добиться пересмотра размера дотаций для Литвы в сторону увеличения на 386 млн евро на период 2021 – 2027 годы. Изменение произошло за счёт увеличения помощи сельскому хозяйству.
«Однако до завершения саммита Литва может ещё сильнее улучшить свои позиции в бюджетном плане. Мы находим для наших партнёров аргументы в пользу того, что наше финансовое положение может и должно быть улучшено»,
– рассказал журналистам Науседа.
Соб. корр. ФСК
На фото. Президент Литвы Гитанас Науседа, премьеры Латвии Кришьянис Кариньш и Эстонии Юри Ратас

Фонд Стратегической Культуры

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