Страны Балтии хотят купить систему залпового огня на троих

Главы Минобороны стран Балтии готовятся к российско-белорусским учениям «Запад-2021»

Министры обороны стран Балтии Арвидас Анушаускас (Литва), Артис Пабрикс (Латвия) и Кале Лаанет (Эстония) встретились на территории военно-воздушной базы НАТО Зокняй под Шяуляем для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Главы оборонных ведомств Прибалтики получили возможность познакомиться с передвижным зенитно-ракетным комплексом NASAMS, который недавно приобрели Вооружённые силы Литвы.

Министры договорились о координации действий своих вооружённых сил накануне совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» и призвали Москву и Минск обеспечить прозрачность учений, заодно назвали Россию «агрессором» и договорились о дальнейшей поддержке «усилий Украины по евроатлантической интеграции», сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Напомним, в этом году Литва председательствует в Балтийском сотрудничестве в области обороны и безопасности.

Большое внимание было уделено подготовке к саммиту НАТО, министры договорились и в этом направлении также «координировать свои усилия».

«Мы должны продемонстрировать всему миру надёжность сдерживания на восточном фланге альянса»,

– призвал литовский министр Анушаускас, не уточнив, что они собираются «надёжно сдерживать», подразумевая, что это и так всем понятно.

Также во время встречи главы министерств обороны стран Балтии обсудили «огромный» прорыв «в укреплении возможностей морского наблюдения в Балтийском море».

«Мы, наконец, достигли гармонизации наших систем и уже можем обмениваться данными картины моря. Это расширяет возможности морского наблюдения и создаёт прекрасные условия для раннего предупреждения о возможной угрозе»,

– подчеркнул литовский министр.

По итогам встречи министры подписали традиционное совместное заявление по развитию более тесного сотрудничества между странами Балтии по вопросам противовоздушной обороны в регионе. В частности, речь шла о том, чтобы совместными усилиями приобрести систему залпового огня большой дальности.

«Это мог бы быть новый долгосрочный проект развития совместных региональных сил Балтийских стран»,

– заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, в настоящее время совместный проект закупки находится в стадии оценки.

Смогут ли страны Балтии позволить себе купить систему залпового огня, покажет время. Пока же Литва, Латвия и Эстония пытаются справиться с экономическим кризисом. Так, для экономии бюджета, в Эстонии подумывают над тем, чтобы избавиться от военного оркестра и службы капелланов в эстонской армии.