Страны Балтии и Польша опять просят у НАТО защиты

Министр обороны Литвы предсказывал «нападение» России в пятницу, 21 января

Парламентарии трёх Балтийских стран и Польши написали совместное письмо, в котором призывают Североатлантический альянс «оставаться единым в условиях возрастающей российской угрозы и не выполнять требования Москвы».

Письмо, адресованное генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, председателю Парламентской ассамблеи НАТО Джеральду Конноли и парламентским комитетам стран НАТО, которые ответственны за внешнюю политику и политику безопасности, подписали председатели парламентских комитетов стран Балтии и Польши по безопасности и иностранным делам.

Депутаты четырёх стран уверяют, что требования России предоставить гарантии невступления в НАТО Украины и Грузии противоречат не только праву государств на самоопределение, но и принципу политики открытых дверей альянса.

«У Украины, Грузии и других государств есть право выбирать своё направление безопасности, и ни Россия, ни какая-то третья страна не имеют права голоса при решении вопроса о принятии новых членов в НАТО. Требования России означают не что иное, как стремление вернуть времена, когда Европа была поделена на сферы влияния крупных держав»,

– цитирует председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы Лайму Андрикене пресс-служба литовского законодательного органа.

Кроме того, авторы письма напоминают Брюсселю: альянс должен обеспечить безопасность всех своих членов, не делая различия между ними, а обороне стран Балтии и Польши необходимо уделять особое внимание – авторы явно переживают, что Прибалтика может стать разменной монетой в геополитических играх. Поэтому и настаивает председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас (и один из соавторов послания) на том, что нельзя территорию Евросоюза делить на зоны или проводить «линии» – все страны НАТО равны между собой.

«В нашем письме мы призываем к укреплению потенциала сдерживания НАТО, потому что сдерживание дешевле, чем оборона»,

– объяснил Кащюнас.

А глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас пошёл ещё дальше и объявил в пятницу, 21 января, что Россия уже готова начать наступление прямо во время проведения в Женеве переговоров между главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым и госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном. Он даже объяснил почему – чтобы «Москва могла занять лучшие переговорные позиции».

Почему его предсказание не сбылось, министр пока не объяснил.