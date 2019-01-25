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Страну закрыть: Госдеп США требует, чтобы американцы покинули Венесуэлу

25 января 2019, 23:39  •  110 • Политика
Госдеп США требует, чтобы американцы покинули Венесуэлу, фактически, озвучен призыв страну закрыть. В то же время ранее Вашингтон выступил против разрыва дипломатических отношений с Венесуэлой.
Госдеп рекомендовал американцам покинуть Венесуэлу. Официальное сообщение доступно в аккаунте внешнеполитического ведомства США на странице в Twitter. Обращение адресовано как тем, кто сейчас живёт в стране, так и путешественникам, планирующим поездки.
"Гражданам США, проживающим в Венесуэле или путешествующим туда, следует серьёзно подумать над тем, чтобы покинуть Венесуэлу, - говорят в Госдепе и добавляют: - Коммерческие рейсы остаются доступными".
К слову, ранее власти США отказали Венесуэле в разрыве дипломатических отношений и, тем самым, выступили против того, чтобы дипломаты покинули государство. В случае с остальными гражданами - другие рекомендации...
Напомним, в среду, 23 января, спикер так называемого оппозиционного парламента Хуан Гуайдо заявил, что теперь он президент Венесуэлы. Выборы не проходили, однако решение поддержали в США. Нелигитимное заявление вслед за США одобрило ещё несколько стран мира. Россия же настаивает, что президентом Венесуэлы остаётся Николас Мадуро.
Люди в стране, тем временем, разделены. На улицах - столкновения. Армия заявила, что остаётся на стороне Мадуро.
Ситуацию в Венесуэле сегодня комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что власти страны не просили Россию оказать поддержку в свете попытки захвата. Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро не поднимали тему о финансовой или военной поддержке латиноамериканской страны. Путин в беседе с Мадуро подчеркнул, что Москва надеется на поиск решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путём именно мирного диалога.
В свою очередь лидер Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил страны, которые поддержали законную власть латиноамериканской страны. Со словами благодарности он обратился к России, Турции, Китаю и ряду других государств. Он подчеркнул, что рад столь решительной поддержке иностранных государств, которые ратуют за законную власть в Венесуэле.
Сейчас, напомним, в латиноамериканской стране при поддержке США происходит попытка государственного переворота.
"Я благодарю Россию, Китай, Турцию и все правительства и народы мира за их решительную поддержку законно сформированного правительства, которое я представляю. Спасибо за поддержку. Венесуэла не одинока!" - сообщил Мадуро на своей официальной страничке в твиттере.

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