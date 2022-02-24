Страну, возможно, ждёт раздел на три части

Итак, история унитарной Украины идёт к концу. Пока нам известно вот что: в ближайшие дни будут созданы три, так сказать, «зоны контроля». В первую, помимо народных республик Донбасса, войдут Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Харьковская области. Впоследствии эти области будут объединены в государственное образование и включены в Союзное государство России и Белоруссии. Вторая «зона контроля» - собственно украинское государство в его новом виде. И третья – Западная Украина.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

Ко второй зоне отойдут, предположительно, Винницкая, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области. Возможно, в неё также включат Чернигов и Сумы – если не подтвердится информация о передаче их под контроль Минска (с последующим возможным присоединением к Белоруссии). Возможно, Хмельницкую область. Управляться вторая зона будет из Киева, на первом этапе – переходным правительством народного доверия, в которое войдут представители различных политических партий, в том числе и упразднённых последние 8 лет (коммунисты и пр.). По слухам, возглавить это правительство может Олег Царёв. Эта, «вторая Украина», в Союзное государство не войдёт, но, как ожидается, будет лояльна Москве. Условия – нейтральный статус и полная демилитаризация.

Сложнее всего с третьей Украиной – западными областями. На первом этапе их, разумеется, будут контролировать российские и белорусские военные, но, насколько нам известно, планов на них нет, ни у Москвы, ни у Минска. Известно, впрочем, что в неформальных беседах с представителями Будапешта и Бухареста накануне были озвучены некоторые предложения касательно Буковины и Закарпатья, где, возможно, уже в ближайшие недели пройдут референдумы о территориальной принадлежности. В случае некоторых уступок Венгрии и Румынии нашей стране (они будут касаться вопросов безопасности), две указанные области войдут в состав этих стран. Ну, а остальные области Западной Украины ждёт, в первую очередь, масштабная денацификация. Также на западе страны будет полностью уничтожена вся военная инфраструктура.