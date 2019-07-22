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Страну разрывают противоречия: Как задержанных в Ливии русских хотят сделать разменной монетой - эксперты
22 июля 2019, 23:09 • 61 • В мире
Задержание россиян в Ливии — это политическое давление и шантаж по отношению к России, полагает военный эксперт Сергей Простаков. В Ливии после агрессии стран Запада разгорелся непрекращающийся конфликт, который за счет простых людей решают власти других стран, имеющих свои интересы в Ливии. Кроме того, отметил глава ФЗНЦ Александр Малькевич, Ливия под давлением России и международного сообщества должна "немедленно начать процесс освобождения наших граждан из плена".
Задержанные в Ливии граждан России стали жертвой регионального раскола в Ливии. Задержание сотрудников ФЗНЦ в Ливии — это политический заказ, убежден глава ФЗНЦ Александр Малькевич. По его словам, результаты работы русских социологов, которые изучали информацию о культурной и социальной жизни страны, могли бы выставить Триполи в неприятном свете.
В ходе общения с журналистами в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках пресс-конференции на тему "Политический терроризм Триполи: взгляд из России" он подчеркнул, что власти Ливии должны освободить наших соотечественников, передает РИА ФАН.
"Это наше главное, основное требование, и я убежден, что у них нет другого выхода, потому что за нами правда", — заявил Малькевич.
В свою очередь военный эксперт фонда "Народная дипломатия", представитель экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня" Сергей Простаков отмечает, что задержание двоих русских произошло на фоне регионального раскола в Ливии.
В частности, в этой стране свои интересы преследуют ряд государств региона. После агрессии стран Запада Ливия по сути курируется двумя головами - основными силами стали Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифа Хафтара и Правительство национального согласия (ПНС), контролирующее столицу, Триполи.
"Их противостояние отражает региональное напряжение между Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом с одной стороны, и Турцией и Катаром с другой. Анкара и Доха поддерживают Триполи, все большую роль в местной гражданской войне играют иностранные советники и даже военные формирования, не говоря о боевиках террористических групп", — пояснил Сергей Простаков.
Он полагает, что задержание граждан РФ, осуществленное в Триполи, можно считать одновременно повышением ставок со стороны ПНС и антироссийской провокацией.
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