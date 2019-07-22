Страну разрывают противоречия: Как задержанных в Ливии русских хотят сделать разменной монетой - эксперты

Задержанные в Ливии граждан России стали жертвой регионального раскола в Ливии. Задержание сотрудников ФЗНЦ в Ливии — это политический заказ, убежден глава ФЗНЦ Александр Малькевич. По его словам, результаты работы русских социологов, которые изучали информацию о культурной и социальной жизни страны, могли бы выставить Триполи в неприятном свете.

В ходе общения с журналистами в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках пресс-конференции на тему "Политический терроризм Триполи: взгляд из России" он подчеркнул, что власти Ливии должны освободить наших соотечественников, передает РИА ФАН.

"Это наше главное, основное требование, и я убежден, что у них нет другого выхода, потому что за нами правда", — заявил Малькевич.

В свою очередь военный эксперт фонда "Народная дипломатия", представитель экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня" Сергей Простаков отмечает, что задержание двоих русских произошло на фоне регионального раскола в Ливии.

В частности, в этой стране свои интересы преследуют ряд государств региона. После агрессии стран Запада Ливия по сути курируется двумя головами - основными силами стали Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифа Хафтара и Правительство национального согласия (ПНС), контролирующее столицу, Триполи.

"Их противостояние отражает региональное напряжение между Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом с одной стороны, и Турцией и Катаром с другой. Анкара и Доха поддерживают Триполи, все большую роль в местной гражданской войне играют иностранные советники и даже военные формирования, не говоря о боевиках террористических групп", — пояснил Сергей Простаков.

Он полагает, что задержание граждан РФ, осуществленное в Триполи, можно считать одновременно повышением ставок со стороны ПНС и антироссийской провокацией.