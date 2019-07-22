Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ЦИК Украины рассказали об итогах обработки 84% протоколов
От Надежды Савченко до Казака Гаврилюка: "Герои Майдана" остались без ...
В Госдуме оценили заявление Турчинова об «уютном рабстве»
Перемирие на крови: Донбасс замер в ожидании новых провокаций ВСУ
Главная / В мире

Страну разрывают противоречия: Как задержанных в Ливии русских хотят сделать разменной монетой - эксперты

22 июля 2019, 23:09  •  61 • В мире
Задержание россиян в Ливии — это политическое давление и шантаж по отношению к России, полагает военный эксперт Сергей Простаков. В Ливии после агрессии стран Запада разгорелся непрекращающийся конфликт, который за счет простых людей решают власти других стран, имеющих свои интересы в Ливии. Кроме того, отметил глава ФЗНЦ Александр Малькевич, Ливия под давлением России и международного сообщества должна "немедленно начать процесс освобождения наших граждан из плена".
Задержанные в Ливии граждан России стали жертвой регионального раскола в Ливии. Задержание сотрудников ФЗНЦ в Ливии — это политический заказ, убежден глава ФЗНЦ Александр Малькевич. По его словам, результаты работы русских социологов, которые изучали информацию о культурной и социальной жизни страны, могли бы выставить Триполи в неприятном свете.
В ходе общения с журналистами в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках пресс-конференции на тему "Политический терроризм Триполи: взгляд из России" он подчеркнул, что власти Ливии должны освободить наших соотечественников, передает РИА ФАН.
"Это наше главное, основное требование, и я убежден, что у них нет другого выхода, потому что за нами правда", — заявил Малькевич.
В свою очередь военный эксперт фонда "Народная дипломатия", представитель экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня" Сергей Простаков отмечает, что задержание двоих русских произошло на фоне регионального раскола в Ливии.
В частности, в этой стране свои интересы преследуют ряд государств региона. После агрессии стран Запада Ливия по сути курируется двумя головами - основными силами стали Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифа Хафтара и Правительство национального согласия (ПНС), контролирующее столицу, Триполи.
"Их противостояние отражает региональное напряжение между Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом с одной стороны, и Турцией и Катаром с другой. Анкара и Доха поддерживают Триполи, все большую роль в местной гражданской войне играют иностранные советники и даже военные формирования, не говоря о боевиках террористических групп", — пояснил Сергей Простаков.
Он полагает, что задержание граждан РФ, осуществленное в Триполи, можно считать одновременно повышением ставок со стороны ПНС и антироссийской провокацией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
22 июля 2019, 06:54
"Моя любовь Люмьер": Жительница Британии "обручилась" с канделябром
22 июля 2019, 23:09
Из Тартуса прикрыли: Сирийские боевики из "Градов" попытались разбить комплексы С-300 - СМИ
22 июля 2019, 19:39
«Более продвинутые»: глава МИД Турции заявил о превосходстве С-400 над американскими системами Patriot
22 июля 2019, 23:09
Ответный ход: Иран собирается казнить шпионов ЦРУ
22 июля 2019, 22:54
«Заявления «Белых касок» — фейк»: Минобороны России опровергло сообщения об авиаударе по рынку в Идлибе
22 июля 2019, 10:09
Лишенные кондиционеров в 38-градусную жару жители Нью-Йорка спасаются в фонтанах
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2019, 13:09
«Особый цинизм со стороны Киева»: на Украине пригрозили «усложнить» выдачу паспортов ...
22 июля 2019, 00:24
Проблемы с почками или отравили? Все версии о "смерти" президента Туркменис...
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с наме...
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на в...
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2019, 12:39
"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажиотаж у украинцев
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитались перед США
21 июля 2019, 20:24
Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и получила неудобный вопрос про газ
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.