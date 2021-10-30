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Страну на Ближнем Востоке сотряс взрыв. СМИ пишут о многочисленных жертвах
30 октября 2021, 21:55 • 98 • В мире
Страну на Ближнем Востоке сотряс взрыв. Речь о Йемене, где детонировала заминированная машина. Это произошло у международного аэропорта города Аден. СМИ пишут о многочисленных жертвах.
Недалеко от международного аэропорта города Аден, расположенного в южной части Йемена, детонировала заминированная машина, передаёт агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
Взрыв прогремел около въезда в аэропорт в восточной части Адена. Согласно информации инсайдера, погибли несколько человек. Сколько именно - ещё выясняется.
Между тем, по сведениям издания Al Arabiya, жертвами происшествия стали как минимум 10 граждан. Уточняется, что рядом с местом взрыва находится жилой квартал.
Сейчас там работают медики. Кроме того, взрыв спровоцировал возгорание.
Ранее в стране произошла попытка покушения на губернатора провинции Аден и йеменского министра сельского хозяйства. Злоумышленники хотели взорвать автомобильный конвой, в котором они следовали. Чиновники, однако, остались невредимы.
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