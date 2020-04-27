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«Страной управляет шарахающаяся своей тени власть» - украинский юрист о фондах Сороса

27 апреля 2020, 10:10  •  42 • Украина
Дела на Украине становятся все хуже. Ситуация с коронавирусом ввела страну в еще больший кризис, и власти не пытаются найти решение, чтобы изменить это. Видимо, соответствующих указаний от западных «партнеров» не поступало.


Ни для кого не секрет, что уже не первый год все высокопоставленные чиновники и правоохранители – ставленники Запада. Подтвердил это и украинский юрист Андрей Портнов. Он рассказал, что фонд Сороса открыто курировал кадровые решения в правоохранительных органах Украины.

Так, например, фонд «Возрождение» выплачивал дополнительные деньги следователям и прокурорам, кто расследовал «Майдан». Делалось это для того, чтобы следствие велось в нужном ключе. Впрочем, это все, что нужно знать о политике Украины.

По словам юриста, Сорос фактически управляет Незалежной через свои фонды.


"Вам повезло, что страной управляет шарахающаяся своей тени власть. У меня бы вы уже чемоданы складывали, одновременно покупая билеты на ближайший самолёт", - самоуверенно заявил Портнов.

Неудивительно, что за год президентства Зеленского в стране ничего не изменилось с лучшую сторону. С приходом в мир коронавируса, все стало еще хуже. Иностранные кураторы не помогают, потому что в США тоже сейчас не все хорошо.

Уже не говоря о том, что от Украины Западу нужно только одно – ресурсы, причем любые. Их легче всего взять под контроль, когда в стране творится бардак. На Украине бардак уже многие годы.

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