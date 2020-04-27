|
«Страной управляет шарахающаяся своей тени власть» - украинский юрист о фондах Сороса
27 апреля 2020, 10:10 • 42 • Украина
Ни для кого не секрет, что уже не первый год все высокопоставленные чиновники и правоохранители – ставленники Запада. Подтвердил это и украинский юрист Андрей Портнов. Он рассказал, что фонд Сороса открыто курировал кадровые решения в правоохранительных органах Украины.
Так, например, фонд «Возрождение» выплачивал дополнительные деньги следователям и прокурорам, кто расследовал «Майдан». Делалось это для того, чтобы следствие велось в нужном ключе. Впрочем, это все, что нужно знать о политике Украины.
По словам юриста, Сорос фактически управляет Незалежной через свои фонды.
"Вам повезло, что страной управляет шарахающаяся своей тени власть. У меня бы вы уже чемоданы складывали, одновременно покупая билеты на ближайший самолёт", - самоуверенно заявил Портнов.
Неудивительно, что за год президентства Зеленского в стране ничего не изменилось с лучшую сторону. С приходом в мир коронавируса, все стало еще хуже. Иностранные кураторы не помогают, потому что в США тоже сейчас не все хорошо.
Уже не говоря о том, что от Украины Западу нужно только одно – ресурсы, причем любые. Их легче всего взять под контроль, когда в стране творится бардак. На Украине бардак уже многие годы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 апреля 2020, 06:10
|
21 апреля 2020, 06:10
|
24 апреля 2020, 06:10
|
26 апреля 2020, 07:39
|
25 апреля 2020, 08:01
|
25 апреля 2020, 18:10
|
21 апреля 2020, 05:10