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Страной правит трусливый паяц: Никаких посадок не будет, Зеленский договорился с Порошенко
30 марта 2020, 13:35 • 32 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с подозреваемым в военных преступлениях олигархом Порошенко и группой Сороса.
Об этом сообщает юрист Андрей Портнов в своем телеграмме.
«Друзья, информирую, что между властями и Порошенко произошла договорённость о поддержке его фракцией решений, необходимых для получения транша МВФ.
Взамен голосов фракции главного государственного и военного преступника, ему обещают послабление уголовного преследования и координацию с ним юридических действий по постепенному выводу из уголовных производств.
Если совсем простым языком — торгуют с преступником за деньги МВФ. Закончится это плохо для обеих сторон».
Также юрист добавил:
«Если бы вы сразу после прихода к власти заморозили бы счета и активы всей преступной организации Порошенко, их заводы, нефтяные и газовые компании, полезные ископаемые, деньги, ценные бумаги, недвижимость и товары, к сегодняшнему дню большинство из этого уже было бы зачислено в доход государственного бюджета и вы не стояли бы на полусогнутых перед МВФ.
Вы не только получили бы большие деньги, но и удовлетворили бы общественный запрос на справедливость. В такой ситуации его фракция бы расползлась, а перепуганные депутаты голосовали бы бесплатно, прислушиваясь, не испортилось ли у вас с утра настроение.
А теперь вас обыграли и диктуют, что делать. Пора вам потихоньку присматриваться к дембелю, не способны вы ни на что, ни в экономике, ни в правоохранительной сфере, ни в идеологии, ни во внешней политике, ни в установлении мира. Концом ваша история начинает отдавать».
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