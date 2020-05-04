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Странный союз и его перспективы: РФ и Беларусь после «пандемийного» кризиса

04 мая 2020, 17:10  •  35 • Аналитика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал отказываться от проведения Парада Победы. В отличие от Москвы, в Минске парад состоится в срок – 9 мая 2020 года. И это – не первое решение главы соседнего государства, явно идущее вразрез с политикой российского руководства.




Хотя Союз России и Белоруссии существует уже более двадцати лет, он все больше приобретает формальный характер. Отношения между двумя самыми близкими постсоветскими государствами давно оставляют желать лучшего. У Москвы и Минска есть взаимные претензии друг к другу, но главное – две страны по-разному смотрят на очень многие политические и экономические процессы.

Уже заставивший несколько позабыть о себе белорусский президент вновь оказался в центре внимания мировых СМИ благодаря своей критической позиции на фоне "пандемийного" кризиса. Белоруссия – одна из немногих стран мира, где до сих пор нет режима карантина и самоизоляции, а глава государства сравнивает данные о количестве смертей от коронавируса и, к примеру, от отравления алкоголем и делает вывод: от Covid-19 умирает меньше людей.

Кстати, именно позиция по вопросу о коронавирусе стала одной из причин очередной кампании против «бацьки», которая была развернута в отечественной прессе, причем в едином обличительном порыве сегодня слились и либеральные, и так называемые прокремлёвские масс-медиа. Ведь Александра Лукашенко первые ненавидят давно, а вторые недолюбливают всё больше.

В свое время покойный Борис Ельцин видел в Александре Лукашенко опасного соперника, который в перспективе мог возглавить Союз России и Белоруссии и действительно объединить две республики в единое государство. Тогда Лукашенко был молод, свеж и полон энергии. Многие его решения, например – сохранение смертной казни, импонировали левопатриотической части российского населения.

С тех пор прошло более двадцати лет. Первым ударом по концепту Союзного государства, кстати, стало избрание в России президентом Владимира Путина. Лукашенко понял: конкуренцию с новым руководителем российского государства, в отличие от вечно похмельного первого президента, ему не выиграть.

После 2014


Дальше – больше: начались постоянные «продуктовые войны» между двумя государствами, споры из-за цен на энергоносители. Наконец, в 2014 году Белоруссия не стала однозначно вставать на сторону России в конфликте с Украиной, через РБ продолжились поставки в РФ европейской санкционной продукции. Минск де-юре не признал Крым российским.

Теперь некоторые эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение отношений между двумя государствами и даже предсказывают, что союз России и Белоруссии после пандемии может прекратить свое существование. Якобы Лукашенко с Путиным уже окончательно не по пути, а проведение Парада Победы 9 мая в Минске станет демонстративным вызовом российскому президенту, который проводить парад пока не рискнул.

Да и вообще Лукашенко выглядит довольно неплохо на фоне российских элит с присущей многим её представителям страусиной тактикой устранения от проблем на фоне распространения пандемии. Вполне бодрый белорусский президент появляется на публике, шутит и всячески подчеркивает, что вирус - вирусом, а работать - надо.

Впрочем, даже не столько политические противоречия и коронавирус, сколько экономическая ситуация может стать «могильщиком» союзного государства. Маленькой Белоруссии будет не так просто справиться с последствиями экономического кризиса, но и Россия будет сосредоточена на решении собственных проблем, а учитывая «неправильное», с точки зрения Москвы, поведение «бацьки», денег ему могут и не дать. Хватит ли у Минска сил для того, чтобы самостоятельно справиться с последствиями кризиса?



С другой стороны, и «валить» в политическом и экономическом плане Лукашенко для Москвы нет никакого резона. Более того, премьер России Михаил Мишустин незадолго до своего больничного даже намекал белорусскому руководству: пора, мол, и дальше развивать интеграционный процесс в рамках союзного государства.

Конечно, Белоруссия серьёзно зависит от России в экономическом отношении, являясь и потребителем российских топливно-энергетических ресурсов, и поставщиком в Россию продукции своего сельского хозяйства и машиностроительной промышленности. Но не стоит забывать и о том, что Белоруссия пока ещё остается в числе тех государств на постсоветском пространстве, которые не взяли открыто курс на Запад.

При всех сложностях во взаимоотношениях с Москвой Лукашенко прекрасно понимает, что для США и Европы он чужой, поэтому не спешит повторять опыт других постсоветских государств. А вот если «бацька» покинет президентское кресло, то с очень большой долей вероятности Запад тут же попытается пустить ситуацию в Белоруссии по украинскому сценарию с попыткой взять РБ под свой тотальный контроль.
Илья Полонский

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