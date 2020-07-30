Странный шум в Минске • 39 • Аналитика

Происходящее в Беларуси вызывает двойственные ощущения. Вообще, то, что Лукашенко последнее время заносит чуть сильнее обычного, вроде бы как даже понятно и оправданно: выборы на носу, альтернативных кандидатов передавили и до выборов не допустили под разными предлогами (все как у людей, в общем), но некоторый осадочек остался.





И этот осадок явно не дает спокойно сидеть и ждать, пока 70% граждан от общего числа пришедших на выборы правильно проголосуют. Мы проходили уже с конституцией, знаем, как это.



А потому заявления на тему того, что «внешний враг не дремлет», — это нормально. Конечно, этот самый враг только и ждет того, чтобы испортить выборы Лукашенко. Ну а как еще можно их испортить, если не заслать в страну боевиков, которые обязательно устроят в день выборов беспорядки?



Говорят, более 200 заслали. Кто – не говорят. Где они – тоже не совсем понятно.



Сценарий вполне. Хорошо, придумали. Надо осуществлять.



История с задержанием 32 человек в пансионате выглядит не очень красиво. Единственное, что более-менее вменяемо прозвучало из обвинений, – это то, что «прибывшие носили однообразную одежду в стиле «милитари» и не употребляли алкоголь».



Ну, знаете, братья-белорусы, это перебор. На высшем уровне. Причем в исполнении президента Лукашенко. Хорошо, по невнятным наводкам КГБ Беларуси арестовал три десятка… три десятка кого?



Боевиков? Где тогда оружие? Террористов? Где снаряжение и опять же оружие? Арестовывать только на основании того, что люди не напились в стиле «руссо туристо» и не пошли «танцевать» местное население – извините, это не мы глупо выглядим, а белорусы.



И, в общем, господин Лукашенко в первую очередь.





Вот эти его пассажи на тему того, что надо «обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали…» Да не вопрос. Но зачем российским СМИ гнать пургу, когда такой конкурент имеется?



Еще одна цитата Александра Григорьевича.



«Если виноваты (Россия. — Прим. авт.), надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

Вот не могу понять, в чем провинились задержанные. В том, что не перепились? Или в том, что у них российские паспорта?



Я не знаю, как будет из этой ситуации достойно выходить в первую очередь сам Лукашенко.







Посмотрите внимательно на видео. Понятно, что парни не совсем простые и понимают толк в экипировке. Но это не преступление. И наличие иностранной валюты – не преступление. Хотя вот презервативы, пожалуй, да, вещь подозрительная.



Однако о том, что это боевики ЧВК, эти вещи совершенно не свидетельствуют.



Захар Прилепин на своей странице подтвердил, что узнал нескольких бывших бойцов своего бывшего батальона милиции. Ничего такого, вообще бывших ополченцев давно с удовольствием берут в различные военные и полувоенные структуры. И в Сирии «засветились» не в одном случае бывшие ополченцы. Это нормальная практика.



«То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР, воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны. Но если белорусское руководство начнёт эту историю использовать в своих целях — это, конечно, нелепо будет выглядеть».

(Захар Прилепин.)



Сложно что-либо добавить. Но можно.



«То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно».

(Снова Прилепин.)



Да, Беларусь – это не та страна, где что-то можно скрыть. Конечно, слухи о том, что на 100 000 жителей Беларуси приходится 1 442 сотрудника МВД и прочих спецслужб, – это, конечно, преувеличение. И это уже не раз перебрали. Но вот цифра в 800-900 человек на 100 000 мне кажется реальной.



И спецслужбы РБ – это весьма серьезные организации. Имеющие довольно широкие сети осведомителей и наблюдения. Собственно, 32 задержанных примерно так и попали в поле зрения.



Уверен, что «там, где надо», были абсолютно в курсе того, кто заехал в пансионат. Было бы странно представить Беларусь с таким количеством силовиков в качестве проходного двора, этакой транзитной станции пересадки.



Беларусские СМИ и блогеры активно обсуждают две основные версии происходящего.



Первая: «ЧВК должна была использоваться против Лукашенко на выборах».



Вторая: «Власти Белоруссии собираются использовать информацию о ЧВК в своих политических целях».



Обе версии, на мой взгляд, не выдерживают никакой критики. ЧВК с российской стороны для того, чтобы сорвать Лукашенко выборы, – ну это совершенно несерьезно смотрится. Для того чтобы устроить Александру Григорьевичу неприятности, нужны отнюдь не ЧВК. Достаточно элементарных экономических шагов, как это уже было не раз, и ситуация становится весьма и весьма неприятной для Беларуси.



Вторая… Вторая еще глупее. Внешний враг, перед лицом которого обязана сплотиться вся нация, и каждый гражданин, желающий своей стране добра, будет обязан проголосовать за единственного «правильного» кандидата – это все нам знакомо до жути.



Вот только Россия и российские граждане как-то на образ внешнего врага… не совсем подходят. Не находите? Россияне? Белорусы? Александр Григорьевич?



Впрочем, Александр Григорьевич уже того… выступил.



БЕЛТА: Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанием в республике бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

По-моему, это как раз Россия должна потребовать объяснений в связи с задержанием своих граждан. Просто потому, что эти граждане были задержаны, скажем так, без особых на то причин. Жирно подчеркну, что трезвость пока во всем мире не является отягчающим обстоятельством.



По словам Лукашенко, он уже видит реакцию россиян, которые «как-то пытаются оправдаться за свои грязные намерения». Также он обвинил российскую сторону в попытке исказить ситуацию и представить ее так, будто Белоруссия сама завезла бойцов ЧВК.



Не хотелось бы напрягать ситуацию и высказываться очень критически, но… Но то, что говорит господин Лукашенко, как-то не тянет на адекватное восприятие. Понятно, что Беларусь – это тоталитарное государство, где необязательно доказывать вину задержанных. Но хоть минимальные потуги на справедливость должны быть?



Наша реакция действительно предсказуема. Действия нашего МИДа тоже должны быть несколько более значимы, чем лепет посла России в Беларуси на тему того, что он не в курсе. Сотрудники ЧВК, не сотрудники ЧВК – в первую очередь это россияне, которые не нарушили ни одного закона Республики Беларусь. Даже если они и ехали транзитом куда-то еще. Даже если они не выпили ни грамма, чем нанесли урон бюджету РБ.



Александру Григорьевичу стоит все-таки задуматься о том, насколько отношениям двух стран, которые волею его метаний иногда необоснованно осложняются, будет полезны вот такие «операции». Происходящее в Беларуси вызывает двойственные ощущения. Вообще, то, что Лукашенко последнее время заносит чуть сильнее обычного, вроде бы как даже понятно и оправданно: выборы на носу, альтернативных кандидатов передавили и до выборов не допустили под разными предлогами (все как у людей, в общем), но некоторый осадочек остался.И этот осадок явно не дает спокойно сидеть и ждать, пока 70% граждан от общего числа пришедших на выборы правильно проголосуют. Мы проходили уже с конституцией, знаем, как это.А потому заявления на тему того, что «внешний враг не дремлет», — это нормально. Конечно, этот самый враг только и ждет того, чтобы испортить выборы Лукашенко. Ну а как еще можно их испортить, если не заслать в страну боевиков, которые обязательно устроят в день выборов беспорядки?Говорят, более 200 заслали. Кто – не говорят. Где они – тоже не совсем понятно.Сценарий вполне. Хорошо, придумали. Надо осуществлять.История с задержанием 32 человек в пансионате выглядит не очень красиво. Единственное, что более-менее вменяемо прозвучало из обвинений, – это то, что «прибывшие носили однообразную одежду в стиле «милитари» и не употребляли алкоголь».Ну, знаете, братья-белорусы, это перебор. На высшем уровне. Причем в исполнении президента Лукашенко. Хорошо, по невнятным наводкам КГБ Беларуси арестовал три десятка… три десятка кого?Боевиков? Где тогда оружие? Террористов? Где снаряжение и опять же оружие? Арестовывать только на основании того, что люди не напились в стиле «руссо туристо» и не пошли «танцевать» местное население – извините, это не мы глупо выглядим, а белорусы.И, в общем, господин Лукашенко в первую очередь.Вот эти его пассажи на тему того, что надоДа не вопрос. Но зачем российским СМИ гнать пургу, когда такой конкурент имеется?Еще одна цитата Александра Григорьевича.Вот не могу понять, в чем провинились задержанные. В том, что не перепились? Или в том, что у них российские паспорта?Я не знаю, как будет из этой ситуации достойно выходить в первую очередь сам Лукашенко.Посмотрите внимательно на видео. Понятно, что парни не совсем простые и понимают толк в экипировке. Но это не преступление. И наличие иностранной валюты – не преступление. Хотя вот презервативы, пожалуй, да, вещь подозрительная.Однако о том, что это боевики ЧВК, эти вещи совершенно не свидетельствуют.Захар Прилепин на своей странице подтвердил, что узнал нескольких бывших бойцов своего бывшего батальона милиции. Ничего такого, вообще бывших ополченцев давно с удовольствием берут в различные военные и полувоенные структуры. И в Сирии «засветились» не в одном случае бывшие ополченцы. Это нормальная практика.(Захар Прилепин.)Сложно что-либо добавить. Но можно.(Снова Прилепин.)Да, Беларусь – это не та страна, где что-то можно скрыть. Конечно, слухи о том, что на 100 000 жителей Беларуси приходится 1 442 сотрудника МВД и прочих спецслужб, – это, конечно, преувеличение. И это уже не раз перебрали. Но вот цифра в 800-900 человек на 100 000 мне кажется реальной.И спецслужбы РБ – это весьма серьезные организации. Имеющие довольно широкие сети осведомителей и наблюдения. Собственно, 32 задержанных примерно так и попали в поле зрения.Уверен, что «там, где надо», были абсолютно в курсе того, кто заехал в пансионат. Было бы странно представить Беларусь с таким количеством силовиков в качестве проходного двора, этакой транзитной станции пересадки.Беларусские СМИ и блогеры активно обсуждают две основные версии происходящего.Первая: «ЧВК должна была использоваться против Лукашенко на выборах».Вторая: «Власти Белоруссии собираются использовать информацию о ЧВК в своих политических целях».Обе версии, на мой взгляд, не выдерживают никакой критики. ЧВК с российской стороны для того, чтобы сорвать Лукашенко выборы, – ну это совершенно несерьезно смотрится. Для того чтобы устроить Александру Григорьевичу неприятности, нужны отнюдь не ЧВК. Достаточно элементарных экономических шагов, как это уже было не раз, и ситуация становится весьма и весьма неприятной для Беларуси.Вторая… Вторая еще глупее. Внешний враг, перед лицом которого обязана сплотиться вся нация, и каждый гражданин, желающий своей стране добра, будет обязан проголосовать за единственного «правильного» кандидата – это все нам знакомо до жути.Вот только Россия и российские граждане как-то на образ внешнего врага… не совсем подходят. Не находите? Россияне? Белорусы? Александр Григорьевич?Впрочем, Александр Григорьевич уже того… выступил.По-моему, это как раз Россия должна потребовать объяснений в связи с задержанием своих граждан. Просто потому, что эти граждане были задержаны, скажем так, без особых на то причин. Жирно подчеркну, что трезвость пока во всем мире не является отягчающим обстоятельством.По словам Лукашенко, он уже видит реакцию россиян, которые «как-то пытаются оправдаться за свои грязные намерения». Также он обвинил российскую сторону в попытке исказить ситуацию и представить ее так, будто Белоруссия сама завезла бойцов ЧВК.Не хотелось бы напрягать ситуацию и высказываться очень критически, но… Но то, что говорит господин Лукашенко, как-то не тянет на адекватное восприятие. Понятно, что Беларусь – это тоталитарное государство, где необязательно доказывать вину задержанных. Но хоть минимальные потуги на справедливость должны быть?Наша реакция действительно предсказуема. Действия нашего МИДа тоже должны быть несколько более значимы, чем лепет посла России в Беларуси на тему того, что он не в курсе. Сотрудники ЧВК, не сотрудники ЧВК – в первую очередь это россияне, которые не нарушили ни одного закона Республики Беларусь. Даже если они и ехали транзитом куда-то еще. Даже если они не выпили ни грамма, чем нанесли урон бюджету РБ.Александру Григорьевичу стоит все-таки задуматься о том, насколько отношениям двух стран, которые волею его метаний иногда необоснованно осложняются, будет полезны вот такие «операции». Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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