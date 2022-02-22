Странный пост американской журналистки о Шойгу вызвал хохот в США: "Отличный репортаж"

Корреспондентка американского издания Washington Post обратила внимание на "странность" в фамилии русского министра обороны Шойгу. Она указала на то, что айфон автоматически меняет слово "Shoigu" на другое слово, причём довольно опасное.

Глава бюро Washington Post в Бейруте Лиз Слай поделилась в своём микроблоге в Twitter любопытным наблюдением.

Имя министра обороны России Шойгу автоматически заменяется на iPhone на "shotgun" <"дробовик". - Ред.>. Я просто говорю,

- написала она.

В комментариях подписчики Слай высмеяли её "наблюдательность": "Мозг нужен не только для украшения, пожалуйста, попробуйте использовать его", "Кажется, стать корреспондентом Washington Post довольно легко", "Отличный репортаж".

The Russian defense minister Shoigu’s name autocorrects to shotgun on iPhone. Just saying. — Liz Sly (@LizSly) February 21, 2022

Напомним, накануне Сергей Шойгу решительно высказался за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Сегодня в Сети уже заговорили о "страшных санкциях" Запада лично против Путина и Шойгу.