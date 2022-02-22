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Странный пост американской журналистки о Шойгу вызвал хохот в США: "Отличный репортаж"
22 февраля 2022, 13:25 • 185 • В мире
Корреспондентка американского издания Washington Post обратила внимание на "странность" в фамилии русского министра обороны Шойгу. Она указала на то, что айфон автоматически меняет слово "Shoigu" на другое слово, причём довольно опасное.
Глава бюро Washington Post в Бейруте Лиз Слай поделилась в своём микроблоге в Twitter любопытным наблюдением.
- написала она.
В комментариях подписчики Слай высмеяли её "наблюдательность": "Мозг нужен не только для украшения, пожалуйста, попробуйте использовать его", "Кажется, стать корреспондентом Washington Post довольно легко", "Отличный репортаж".
Напомним, накануне Сергей Шойгу решительно высказался за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Сегодня в Сети уже заговорили о "страшных санкциях" Запада лично против Путина и Шойгу.
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