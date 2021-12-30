Странный порошок и мародёрство американцев: Очевидец разоткровенничался о задержании Саддама Хусейна

Иракский переводчик, работавший с американцами и ставший очевидцем задержания экс-президента Ирака Саддама Хусейна американскими военными, разоткровенничался о том, как всё происходило на самом деле. Рассказал и о странном белом порошке, которым было покрыто всё вокруг в месте, где скрывался Хусейн, мёртвых животных и мародёрстве американцев.

Правда, откровенно поговорить о том, что случилось на самом деле при задержании американскими военными экс-президента Ирака Саддама Хусейна, иракский переводчик согласился только на условиях анонимности. Но некоторые подробности, озвученные им, оказались весьма пугающими.

Так, по словам переводчика, который стал очевидцем задержания бывшего лидера, вычислили нахождение Хусейна по одному из его охранников. Проследили за секьюрити до фермы, где и находился в тот момент экс-президент Ирака.

"Спустя примерно восемь месяцев с начала моей работы поступили сведения, естественно, абсолютно секретные, о которых никто не знал, - о месте, где скрывался Саддам Хусейн в районе Эд-Дур в провинции Салах-эд-Дин", - уточнил собеседник РИА Новости .

Б рал Хусейна американский спецназ. Без противогаза приблизиться к месту переводчику не разрешили, но он видел, как выводили задержанных. Переводчик рассказал о том, что в радиусе около квадратного километра от места военные распылили усыпляющий газ. А на самой ферме всё было усыпано неким белым порошком, животные оказались мертвы.