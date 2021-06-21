|
Странные заявления Эльвиры Набиуллиной: глава ЦБ спорит с Путиным?
21 июня 2021, 20:15 • 52 • Политика
В эфире "Первого русского" Юрий Пронько и Ян Арт обсуждали странные заявления Эльвиры Набиуллиной, которая вновь высказалась против "раздачи денег" населению. Выходит, глава ЦБ спорит с Путиным, который распорядился о поддержке семей рублём?
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде" вновь заявила, что выступает против раздачи денег населению, поскольку при сценарии раздачи денег населению упал бы курс рубля, поскольку люди начали бы переводить сбережения в валюту, а бизнес перестал бы инвестировать в развитие.
Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" предложил Эльвире Набиуллиной для начала отказаться от идеи "раздачи денег" в пользу поддержки населения, помощи людям. А также напомнил, что решением президента России Владимира Путина семьям России раздали по 10 тысяч рублей, причём не один раз:
Финансовый аналитик Ян Арт, подкрепляя тему, добавил:
Юрий Пронько предположил, что гость в студии увязывает второе заявление Эльвиры Набиуллиной касаемо закрытых границ о том, что мы не вывезли 2 триллиона рублей благодаря этому. Ян Арт с этим согласился. Мол, если уж мы дошли до такого уровня абсурда, то почему бы и нет.
Подпишитесь на нас
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июня 2021, 07:45
|
17 июня 2021, 06:15
|
20 июня 2021, 02:05
|
19 июня 2021, 03:10
|
15 июня 2021, 13:50
|
18 июня 2021, 08:50
|
18 июня 2021, 23:30