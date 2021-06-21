Странные заявления Эльвиры Набиуллиной: глава ЦБ спорит с Путиным?

В эфире "Первого русского" Юрий Пронько и Ян Арт обсуждали странные заявления Эльвиры Набиуллиной, которая вновь высказалась против "раздачи денег" населению. Выходит, глава ЦБ спорит с Путиным, который распорядился о поддержке семей рублём?

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде" вновь заявила, что выступает против раздачи денег населению, поскольку при сценарии раздачи денег населению упал бы курс рубля, поскольку люди начали бы переводить сбережения в валюту, а бизнес перестал бы инвестировать в развитие.

Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" предложил Эльвире Набиуллиной для начала отказаться от идеи "раздачи денег" в пользу поддержки населения, помощи людям. А также напомнил, что решением президента России Владимира Путина семьям России раздали по 10 тысяч рублей, причём не один раз:

Заменить слово "раздать" на "оказание денежной помощи". И тогда кто против? И тогда у меня возникает вопрос, президент Владимир Путин когда предоставлял по 10 тысяч рублей два раза как минимум семьям с детьми, он нарушал завет Набиуллиной, получается так? - задал вопрос Пронько.

Финансовый аналитик Ян Арт, подкрепляя тему, добавил:

Более того, если спрос и денежная масса не увеличивают предложение, и это плохо для экономики, значит, предложение Путина возвращать капиталы в Россию под амнистию - это просто подрыв экономики страны. Пришёл бы этот капитал и подорвал бы нам всё. Если говорить на уровне абсурда, если уж мы так боимся спроса на внутреннем рынке, так давайте на эти деньги купим каждой семье в России отдых в Анталии уже. И турки будут рады, - подчеркнул эксперт.

Юрий Пронько предположил, что гость в студии увязывает второе заявление Эльвиры Набиуллиной касаемо закрытых границ о том, что мы не вывезли 2 триллиона рублей благодаря этому. Ян Арт с этим согласился. Мол, если уж мы дошли до такого уровня абсурда, то почему бы и нет.