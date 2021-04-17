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Странную реакцию Болтона на запрет посещать Россию высмеял Рогозин
17 апреля 2021, 12:30 • 198 • Политика
К обсуждению скандального высказывания подключился и сенатор Пушков
Экс-помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону запретили приезжать в Россию. Его внесли в список граждан, против которых применили персональные рестрикции. На своей странице в "Твиттере" он отреагировал на новость.
Болтон заявил, что Россия заслужила самого жесткого осуждения за "попытки подорвать образ жизни" американцев. Более того, он гордится тем, что попал в санкционный список, поскольку это означает, что его признали голосом национальных интересов.
"Меня включили в перечень лиц, которым запретили въезд в Россию в качестве ответа на американские санкции. Россия заслуживает самого решительного осуждения за их попытки подорвать наш образ жизни. Я горжусь тем, что меня признают голосом американских интересов", – написал он.
На подобное заявление отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он высмеял слова американца, отметив, что в России готовы наградить его соответствующей справкой.
"Мы ему еще и свидетельство со справкой выпишем, чтоб правнукам с гордостью показывал", – пишет он в своем телеграм-канале.
Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что введение персональных санкций стало больным ударом по самолюбию Болтона, несмотря на его категоричные взгляды в отношении России.
"В ответ Болтон не нашел ничего лучшего, как выдать полную глупость: обвинить Россию в попытках подорвать американский образ жизни", – написал он в своем телеграм-канале.
Пушков заключил, что Дональд Трамп принял правильное решение, уволив Джона Болтона с должности советника по нацбезопасности.
Напомним, бывший американский президент позднее высказывался о своем помощнике не лучшим образом. В "Твиттере" он называл Болтона придурком, который совершенно не понимает сарказма. Поводом для перепалки стало заявление советника о том, что Трамп обменивался с Ким Чен Ыном письмами, в которых якобы признавался в любви к главе КНДР.
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