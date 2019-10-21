Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины

За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей. Такие поправки в законодательство подготовлены в Госдуме. Сейчас отдельного наказания для иностранных изданий не существует. Но именно они, как пояснили «Известиям» депутаты, массово нарушали требования законодательства во время последней избирательной кампании. Это и стало причиной появления новых норм. Эксперты считают, что мера будет эффективной, так как СМИ не захотят рисковать деньгами.

Равнение на Европу

Как сообщил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России», член совета Госдумы Альдаби Шхагошев, в нижней палате подготовлены поправки в несколько федеральных законов, которые регулируют деятельность иностранных СМИ во время избирательной кампании.

Речь идет о внесении изменений в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В него, по словам депутата, будет добавлено понятие «иностранные СМИ». То есть речь идет об изданиях, которые имеют регистрацию в иностранных государствах.

Также поправка вносится в ст. 5.11 КоАП «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом». По словам парламентария, она дополнится формулировкой «наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 2,3 млн рублей до 3,5 млн рублей или 4% от суммы выручки оборота продукции СМИ за год их деятельности».

— Нас возмущает эта ситуация по нескольким причинам. Во-первых, в последнее время нарушения со стороны иностранных СМИ в России стали массовыми. Во-вторых, отсутствие жестких законодательных норм позволяет этим медиаресурсам халатно относиться ко всей системе власти в России, — поясняет Альдаби Шхагошев.

В пример он приводит игнорирование запросов Госдумы. Она просит Deutsche Welle ответить на вопросы по некоторым публикациям, нарушающим российское законодательство. По словам парламентария, немецкому изданию неоднократно направлялись приглашения, чтобы объяснить редакционную политику, однако ответа в нижней палате так и не получили.

В сентябре официальный представитель холдинга Кристоф Юмпельт заявил: телерадиовещательная компания Deutsche Welle настаивает, что не вмешивалась во внутренние дела России. Совет DW выразил надежду на скорейшее урегулирование данной дискуссии.

17 октября комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ назвала СМИ, которые могли бы попасть под новые нормы закона за нарушение избирательного законодательства, в том числе в день тишины. Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев, речь идет о материалах «Радио Свобода», «Голоса Америки», интернет-изданий «Медуза» и «МБХ медиа», телеканалов «Настоящее время» и Русской службы BBC News. По этим фактам комиссия намерена обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру, чтобы они приняли меры реагирования.

Сейчас нарушение ст. 5.11 КоАП гражданам грозит штрафом от 1 до 1,5 тыс. рублей, должностным лицам — от 2 до 3 тыс., а юрлицам — от 20 до 30 тыс. рублей. В то время как во Франции, отмечают в Госдуме, за нарушение дня тишины гражданина могут оштрафовать на €75 тыс., а медиа грозит наказание до €400 тыс.

Болезненная мера

Первый зампред комитета по международным делам нижней палаты парламента Дмитрий Новиков считает, что Госдума и Совет Федерации просто обязаны конкретизировать эту норму. По его мнению, сегодня в ней остаются значительные пробелы.

— Если в российском законодательстве есть норма, запрещающая агитацию в день тишины, она должна работать и стать более конкретной, чтобы ни у кого не было желания ее нарушать, — заявил «Известиям» парламентарий.

По его словам, это не единственный вопрос, который нужно отрегулировать. И российские СМИ, по его словам, зачастую становятся инструментом, с помощью которого пытаются влиять на мнение избирателей.

Политолог Дмитрий Фетисов считает штраф в размере 4% от суммы выручки действенной мерой, так как финансы — самый болезненный вопрос для всех медиа.

— Такой подход вполне может быть эффективным, потому что именно иностранные СМИ пользовались этим пробелом в законодательстве, считая, что они не должны выполнять требования, установленные для российских изданий, — пояснил эксперт «Известиям».

По его словам, серьезные штрафы могут сильно ударить по экономическим показателям западных медиа. Поэтому они будут задумываться стоит ли им идти на нарушение закона, и начнут оценивать риски, полагает Дмитрий Фетисов.