«Странное совпадение»: в Минобороны сообщили об обнаружении самолёта-разведчика США во время атаки дронов в Сирии

Во время атаки террористов на российские военные объекты в Сирии, которую боевики ИГ* провели с помощью беспилотников, над акваторией Средиземного моря барражировал самолёт-разведчик ВМС США P-8A Poseidon. Такое заявление сделали в Минобороны России. В ведомстве назвали это «странным совпадением», особо отметив, что после нападения экстремистов Пентагон поспешил заявить о «доступности технологий создания БПЛА на открытом рынке». О вызывающей подозрения риторике США — в материале RT.

В Минобороны России прокомментировали выступление представителя Пентагона, заявившего, что технологии, использованные при создании БПЛА, при помощи которых 6 января террористы совершили атаку на российские военные объекты в Сирии, «легко доступны на открытом рынке».

«В заявлении Минобороны России о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января ударными БПЛА на российские военные объекты в Сирии намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях», — подчеркнули представители оборонного ведомства.

При этом отмечается: чтобы запрограммировать контроллеры управления беспилотниками самолётного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, «необходимо иметь приличную инженерную школу», то есть быть высокоразвитой страной.

«Инициативное заявление представителя Пентагона, что все эти технологии «легко доступны на открытом рынке» вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идёт речь, где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки», — отметили в Минобороны.

В силовом ведомстве напомнили, что до недавнего времени в арсенале террористов не было ни подобных технологий, ни стратегии массового применения беспилотников.

«Это заставляет по-новому взглянуть на странное совпадение: в момент атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более 4 часов на высоте 7 тыс. метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом разведывательный самолёт ВМС США Poseidon», — заявили в Минобороны.

Российские самолёты на базе Хмеймим

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что технологии, позволяющие атаковать наземные объекты с помощью беспилотников, боевики получили из-за рубежа.

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что произведённая атака свидетельствует о возможности нанесения удара при помощи беспилотников в любой точке мира.

«Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране», — подчёркивает ведомство.

Между тем в Пентагоне заявили, что использованные при атаке на российские позиции устройства и технологии их создания сегодня доступны всем.

«Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ*. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства», — цитирует РИА Новости официального представителя военного ведомства Адриана Рэнкин-Гэллоуэя.

«Эпизодические проявления терроризма»

Российский военный контингент в Сирии имеет всё необходимое для борьбы со спорадическими вылазками террористов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку боевиков на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

«Тот контингент, который остаётся в стране, и та военная инфраструктура, которая остаётся в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями терроризма — с террористическими вылазками, которые, к сожалению, будут продолжаться», — заявил Песков.

По его словам, решение о выводе основной группировки российских войск из Сирии принималось прежде всего из-за отсутствия оснований для проведения крупных наступательных операций.

«При этом все, и в том числе президент, отдавали себе отчёт, что вылазки террористов в одночасье не прекратятся», — сказал пресс-секретарь.

Попытка террористической атаки с использованием ударных беспилотников на позиции российских военных в Хмеймиме и Тартусе была предпринята в ночь на 6 января. По сообщению Минобороны, семь из 13 БПЛА были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», а шесть — взяты под контроль подразделениями радиоэлектронной борьбы. Три из них удалось посадить на подконтрольную территорию вне базы, ещё три сдетонировали при столкновении с землёй.

Расшифровка данных перехваченных беспилотников показала, что атаку на авиабазу осуществили боевики террористической группировки «Ахрар аш-Шам», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники. По данным издания, террористы уже пытались применять дроны для уничтожения сапёрных подразделений сирийской армии в провинции Хомс. Тогда БПЛА тоже были сбиты.

Новый вызов

Новой страницей в истории международного терроризма назвал использование боевиками беспилотных аппаратов военный главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, последняя попытка атаки на позиции российских военных свидетельствует о новых технологических возможностях террористов.

«Можно сказать, что это новая страница в истории международного терроризма», — заявил эксперт.

«Стоит отметить, что в Сирии беспилотники запускались с довольно больших расстояний. Сейчас это реальная угроза, с которой придётся считаться всем мировым спецслужбам. Это новый вызов, который мировой терроризм бросил всем государствам», — цитирует Коротченко РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобные атаки могут произойти в любой стране, а их целью могут стать не только военные, но и гражданские объекты, включая промышленные предприятия, хранилища горючего или станции газоперекачки.

При этом эксперт выразил сомнение, что террористы смогли сами освоить технологии производства и применения боевых дронов.

«Сегодня беспилотники производят десятки стран. Совершенно очевидно, что своими силами, без посторонней помощи боевики вряд ли смогли бы организовать массовый налёт дронов, оснащённых самодельными взрывными устройствами. Да и сам механизм сброса этих мини-бомб не на коленке сделан», — подчеркнул Коротченко.

Один из беспилотников, захваченных в Сирии 6 января

© Министерство обороны Российской Федерации

Работа на предотвращение

Абсолютно реальной назвал угрозу дальнейшего боевого применения беспилотников террористами главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его словам, для создания таких БПЛА используются широко доступные на рынке дроны, которые можно заказать с доставкой практически в любой стране.

«Угроза абсолютно реальная. ... Вопрос в нагрузке. Если на толпу упадёт обычный мультикоптер, ничего особо страшного не произойдёт. Но если он снаряжён ручной гранатой или осколочно-фугасным боеприпасом маленького калибра, это чревато большими жертвами», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что вопрос противодействия этой угрозе должен решаться глобально, в том числе на законодательном уровне. Например, в России необходимо регистрировать беспилотники тяжелее 250 граммов. Кроме того, полёты дронов запрещены в определённых зонах.

«У военных своя система ПВО и радиоэлектронной борьбы. А также разведка, которая позволяет с такими средствами бороться. И она развивается. Но это гораздо труднее сделать в отношении гражданских объектов, людей, объектов энергетики, госуправления и так далее», — заметил эксперт.

Тем не менее объекты стратегического уровня первой категории, например стратегические мосты и атомные электростанции, уже прикрываются подобными средствами обороны.

«Для предотвращения у нас тоже кое-что используется. Если, например, вы по спутниковому навигатору поедете возле Кремля, то виртуальные координаты у вас будут далеко за пределами Москвы. Соответственно, любой беспилотник или дрон, который попытается пролететь туда, полностью потеряет ориентацию. ... Есть стратегические объекты первой категории, которые прикрыты соответствующим образом», — рассказал Мураховский.

При этом он отметил, что применение подобных методов на всей территории страны, во-первых, физически невозможно, а во-вторых, требует огромных расходов.

БПЛА

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Во вторник, 9 января, стало известно, что для борьбы с беспилотниками могут быть созданы специальные группы в подразделениях спецназа на особо охраняемых объектах. Об этом «Известиям» сообщил замдиректора Росгвардии Сергей Меликов.

«Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами», — рассказал Меликов.

По его словам, соответствующий вопрос прорабатывается совместно с ФСБ, ФСО и Минобороны. Замглавы Росгвардии добавил, что ведомства также работают над созданием техники, способной распознавать и эффективно противодействовать БПЛА любого типа.

«Несколько образцов такой техники уже проходят опытную эксплуатацию. Но пока они не соответствуют всем предъявляемым требованиям», — отметил Меликов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.