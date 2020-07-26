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Странное совпадение: У Дании нашёлся повод остановить "Северный поток - 2" к приезду главы Госдепа

26 июля 2020, 08:05  •  47 • Политика
Строительству "Северного потока - 2" помешал нерест трески, совпавший с визитом главы Госдепа США в Данию. Прокладка труб отложена до сентября.
Российский трубоукладчик уже две недели не может приступить к строительству газопровода "Северный поток - 2". Официальная причина - нерест трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
Уточняется, что власти Дании запретили любые строительные работы в их территориальных водах, пока не завершится период размножения промысловой рыбы. Таким образом, прокладка труб была отложена до сентября.
При этом немецкая радиостанция отмечает, что нерест трески удачно совпал с визитом в Данию главы Госдепа США Майка Помпео. Последний уже в откровенно хамской манере потребовал от европейских инвесторов "убраться" из российского проекта "Северный поток - 2". В противном случае Вашингтон угрожает американскими экономическими санкциями.

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