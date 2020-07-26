Странное совпадение: У Дании нашёлся повод остановить "Северный поток - 2" к приезду главы Госдепа

Российский трубоукладчик уже две недели не может приступить к строительству газопровода "Северный поток - 2". Официальная причина - нерест трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.

Уточняется, что власти Дании запретили любые строительные работы в их территориальных водах, пока не завершится период размножения промысловой рыбы. Таким образом, прокладка труб была отложена до сентября.

При этом немецкая радиостанция отмечает, что нерест трески удачно совпал с визитом в Данию главы Госдепа США Майка Помпео. Последний уже в откровенно хамской манере потребовал от европейских инвесторов "убраться" из российского проекта "Северный поток - 2". В противном случае Вашингтон угрожает американскими экономическими санкциями.