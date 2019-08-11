|
Странное самоубийство миллиардера, совращавшего детей, потрясло генпрокурора США
11 августа 2019, 11:09 • 254 • Политика
Самоубийство обвиняемого в организации детской проституции американского миллиардера Джеффри Эпштейна вызвало у генпрокурора США Уильяма Барра серьезные вопросы. Как сообщает The Hill, генпрокурор был "потрясен", узнав о смерти Эпштейна, произошедшей в тюрьме при невыясненных обстоятельствах.
"Я был потрясен, когда узнал, что Эпштейн был обнаружен мертвым в результате очевидного самоубийства, находясь в тюрьме", — подчеркнул Барр. По словам генпрокурора, гибель миллиардера вызывает "серьезные вопросы, которые должны получить ответ".
Ранее сообщалось, что администрация тюрьмы в Манхэттене почти на неделю установила особое наблюдение за Эпштейном. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, усиленное наблюдение было введено после попытки самоубийства Эпштейна, совершенной 23 июля.
В рамках режима финансиста ежедневно осматривали психиатры, кроме того, он находился под круглосуточным видеонаблюдением. Однако 29 июля режим отменили, а обвиняемый был помещен в "особое помещение". При этом администрация тюрьмы не смогла ответить на вопросы об основаниях такого решения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
254
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2019, 06:24
|
07 августа 2019, 16:09
|
04 августа 2019, 17:54
|
05 августа 2019, 05:39
|
10 августа 2019, 05:54
|
06 августа 2019, 23:39
|
05 августа 2019, 08:54