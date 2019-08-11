Странное самоубийство миллиардера, совращавшего детей, потрясло генпрокурора США

"Я был потрясен, когда узнал, что Эпштейн был обнаружен мертвым в результате очевидного самоубийства, находясь в тюрьме", — подчеркнул Барр. По словам генпрокурора, гибель миллиардера вызывает "серьезные вопросы, которые должны получить ответ".

Ранее сообщалось, что администрация тюрьмы в Манхэттене почти на неделю установила особое наблюдение за Эпштейном. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, усиленное наблюдение было введено после попытки самоубийства Эпштейна, совершенной 23 июля.

В рамках режима финансиста ежедневно осматривали психиатры, кроме того, он находился под круглосуточным видеонаблюдением. Однако 29 июля режим отменили, а обвиняемый был помещен в "особое помещение". При этом администрация тюрьмы не смогла ответить на вопросы об основаниях такого решения.