Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная / Политика

Странное предложение Зеленского Байдену оставило в недоумении экспертов в Вашингтоне и Киеве

06 сентября 2021, 11:20  •  288 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Глава Незалежной не смог пояснить свою же идею по поводу Донбасса
Попытки Киева отказаться от Минских соглашений при поддержке США провалились. Перед визитом в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский не скрывал, что одной из тем переговоров будет изменение условий урегулирования в Донбассе. Однако глава Незалежной уехал ни с чем, пишет издание National Interest.
В последнее время Киев открыто заявляет, что недоволен необходимостью выполнять Минские соглашения. Эти договоренности были выработаны "нормандской четверкой" – лидерами Германии, России, Украины и Франции. Чтобы получить возможность отказаться от соглашений, Незалежная хочет внести изменения в сам нормандский формат, поэтому активно призывает США включиться в переговорный процесс.
"Но Белый дом постоянно отклонял любые подобные приглашения, и недавний визит Зеленского не стал исключением",
– пишет американское издание.
Добившись личной встречи с президентом США Джо Байденом, Зеленский попытался сделать ход конем: сделать американскому лидеру предложение, которое ранее не прорабатывали советники и дипломаты. Возможно, он рассчитывал на эффект внезапности. Но в итоге сам сел в лужу, поскольку не сумел раскрыть свою идею даже перед прессой.
Вот как описывает ситуацию обозреватель NI: "Зеленский сообщил журналистам, что предложил "представительство США на уровне президента" в мирном процессе в Донбассе. "США рассмотрят мое предложение, потому что я не обсуждал эти детали до моей встречи Байденом", – сказал он. На вопрос сбитого с толку журналиста, говорит ли он об альтернативе нормандскому формату, Зеленский загадочно ответил: "Какой-то формат" ("Some format" – прим.ред.)
Как отмечается в статье, к непонятному предложению Зеленского оказались не готовы не только в Вашингтоне, но и в Киеве. По крайней мере, ни МИД Незалежной, ни Офис президента не дали пояснений, что же именно глава Украины предложил лидеру США. Украинский эксперт Совета внешней политики Александр Краев тоже заявил, что не понял, о чем говорил президент Незалежной, отметив, что в экспертных кругах подобные идеи ранее не обсуждались.
Байден принимал Зеленского в Белом доме 31 августа. В Киеве потом заявили, что очень довольны итогами визита, и намекнули, что "Минские соглашения" теперь выполнять "необязательно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





288
Источник
Похожие новости
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
06 сентября 2021, 02:10
Глава МИД Украины обвинил Россию в "отговорках" от встречи Путина и Зеленского
06 сентября 2021, 04:00
Россия не является стороной минских соглашений: Захарова напомнил США и Украине об истории
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiah...
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 19:55
Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
04 сентября 2021, 11:40
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.