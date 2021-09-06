Странное предложение Зеленского Байдену оставило в недоумении экспертов в Вашингтоне и Киеве

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Глава Незалежной не смог пояснить свою же идею по поводу Донбасса

Попытки Киева отказаться от Минских соглашений при поддержке США провалились. Перед визитом в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский не скрывал, что одной из тем переговоров будет изменение условий урегулирования в Донбассе. Однако глава Незалежной уехал ни с чем, пишет издание National Interest.

В последнее время Киев открыто заявляет, что недоволен необходимостью выполнять Минские соглашения. Эти договоренности были выработаны "нормандской четверкой" – лидерами Германии, России, Украины и Франции. Чтобы получить возможность отказаться от соглашений, Незалежная хочет внести изменения в сам нормандский формат, поэтому активно призывает США включиться в переговорный процесс.

"Но Белый дом постоянно отклонял любые подобные приглашения, и недавний визит Зеленского не стал исключением",

– пишет американское издание.

Добившись личной встречи с президентом США Джо Байденом, Зеленский попытался сделать ход конем: сделать американскому лидеру предложение, которое ранее не прорабатывали советники и дипломаты. Возможно, он рассчитывал на эффект внезапности. Но в итоге сам сел в лужу, поскольку не сумел раскрыть свою идею даже перед прессой.

Вот как описывает ситуацию обозреватель NI: "Зеленский сообщил журналистам, что предложил "представительство США на уровне президента" в мирном процессе в Донбассе. "США рассмотрят мое предложение, потому что я не обсуждал эти детали до моей встречи Байденом", – сказал он. На вопрос сбитого с толку журналиста, говорит ли он об альтернативе нормандскому формату, Зеленский загадочно ответил: "Какой-то формат" ("Some format" – прим.ред.)

Как отмечается в статье, к непонятному предложению Зеленского оказались не готовы не только в Вашингтоне, но и в Киеве. По крайней мере, ни МИД Незалежной, ни Офис президента не дали пояснений, что же именно глава Украины предложил лидеру США. Украинский эксперт Совета внешней политики Александр Краев тоже заявил, что не понял, о чем говорил президент Незалежной, отметив, что в экспертных кругах подобные идеи ранее не обсуждались.

Байден принимал Зеленского в Белом доме 31 августа. В Киеве потом заявили, что очень довольны итогами визита, и намекнули, что "Минские соглашения" теперь выполнять "необязательно".