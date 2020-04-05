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Странное поведение Зеленского объяснили страхом и паникой

05 апреля 2020, 12:35  •  295 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.co
Президента Украины запугали извне
Владимир Зеленский неспроста призывал как можно скорее открыть рынок земли на Украине. Глава Незалежной паникует из-за того, что на него давят со стороны. К такому выводу пришел киевский политолог Михаил Погребнинский.
С 1 июля 2021 г. на Украине отменили запрет на продажу сельскохозяйственных земель. Так решила Верховная рада на внеочередном заседании, которая не побоялась и собралась в разгар коронавирусной эпидемии. Этот закон был одним из условий МВФ, чтобы страна получила очередной транш.
Погребинский удивился тому, что Зеленскому понадобилось принять этот документ в срочном порядке. Президент Украины говорил о том, что руководствуется дефолтом, урогжающем стране, а, значит, нужно обезопасить экономику по максимуму. Однако эксперт придерживается иного мнения.
"Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники", - заявил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Он полагает, что лидера украинцев "там" сильно запугали и пообещали Украине полную разруху. Чтобы избежать коллапса в стране, Зеленского призвали срочно принять закон.

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