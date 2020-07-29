Странное исчезновение при строительстве "Северного потока - 2": СМИ вскрыли факты

Напомним, строительство газопровода "Северный поток - 2", несмотря на все перипетии и попытки любыми способами остановить процесс, всё же продолжается. В России, как ранее было отмечено, есть единственное обладающее современной системой динамического (безъякорного) позиционирования судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно достроить "Северный поток - 2".

Однако, как обратили внимание СМИ, оно внезапно исчезло из квартальной отчётности "Газпрома". На факт столь странного исчезновения обратили внимание в РБК, уточнив и ещё более любопытный момент: неизвестен новый собственник "Академика Черского".

При этом само судно, как уточняется, всё ещё находится на логистической базе Nord Stream 2, в порту Мукран.

Журналисты предположили, что речь может идти просто о том, что ранее указанный собственник судна - компания СТИФ - как непубличное акционерное общество просто решило воспользоваться своим правом не раскрывать существующих на данный момент своих участников. Тем самым выводя их из-под возможного санкционного риска.