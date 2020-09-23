«Странное и неприятное решение»: страховщиков предупредили о рисках санкций при строительстве «Северного потока — 2»

Ряд компаний, входящих в Международную группу клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I), в связи с угрозой американских санкций отказались предоставлять страховку судам, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2» и реализации проекта «Турецкий поток». В Госдуме выразили уверенность, что это решение не скажется на завершении работ. Как отмечают эксперты, страховка не является столь значимым фактором, который может помешать окончанию строительства. Ранее в Германии оценивали текущий прогресс сооружения газопровода в 97%.

Судам, которые принимают участие в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» и реализации проекта «Турецкий поток», не будет предоставлена страховка. Об этом говорится в циркуляре Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I).

«Данное письмо касается усилий США по ужесточению санкционных предписаний в отношении проектов по строительству трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также лиц, предоставляющих суда и оказывающих услуги в связи с каким-либо из упомянутых проектов», — указывается в документе.

Прежде всего речь идёт о двух законодательных актах США: о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) и о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). Положения обоих законов могут распространяться на деятельность зарубежных судовладельцев, а также субъектов морской отрасли (включая страховщиков), отмечается в циркуляре.

«В свете прямой угрозы страховщикам, исходящей от CAATSA и PEESA, страховая защита клуба не будет распространяться на деятельность, связанную с проектами по строительству трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», — поясняется в письме.

Организация также настоятельно рекомендует своим членам «оценить и свести к минимуму риски» касательно контрактов, имеющих отношение к этим двум газопроводам, проявив максимально возможную осмотрительность, чтобы избежать подпадания под действие санкций или правоприменительных мер.

В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на новый финансовый год, в рамках которого предусматривались санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». После этого швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб газопровода, свернула работу, заявив, что не планирует возвращаться к строительству этой магистрали. Летом американские сенаторы пригрозили «серьёзными последствиями» оператору порта Мукран в городе Засниц, если тот не прекратит работы по поддержке строительства «Северного потока — 2».

Reuters

© Vitaly Nevar

В начале этой недели госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении создать коалицию против проекта Nord Stream 2 AG. Её участниками, вероятно, станут Польша, Украина и страны Прибалтики — ранее в этих государствах неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» якобы угрожает энергобезопасности Европы. Как указали в бундестаге, озвученные планы Вашингтона по созданию «коалиции» свидетельствуют о расколе в Евросоюзе.

Добавим, что ситуация вокруг строительства газопровода обострилась на фоне инцидента с Алексеем Навальным. После того как власти Германии заявили, что он якобы был отравлен веществом из группы «Новичок», глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил возможной приостановки реализации проекта. При этом премьер-министры шести германских земель выступили за завершение строительства газопровода, который готов на 97%.

«Правительство ФРГ до сих пор придерживалось реализации проекта, и мы надеемся, что так это и останется», — заявил в интервью Berliner Zeitung посол России в Берлине Сергей Нечаев.

По его словам, противодействие международному коммерческому проекту Nord Stream 2 AG связано с экономическими интересами.

«Польша хочет сама стать энергетическим центром Европы и поэтому выступает против «Северного потока — 2». Мы, конечно, сожалеем по поводу антироссийской политики, которой сейчас придерживается правительство в Варшаве», — добавил дипломат.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

«Турецкий поток» проходит по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции, его суммарная мощность составляет 31,5 млрд кубометров в год. 8 января в Стамбуле лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии провели церемонию запуска трубопровода.

«Очень странное и неприятное решение»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT заявил о сильной политизированности Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев.

«Это, безусловно, странная ангажированность в пользу отдельных государств, чего не должно быть, наверное, в современном мире вообще никак. У нас должны быть чисто рыночные отношения. Получается, что клуб является частью какой-то политической системы. Никаких реальных последствий это решение не несёт. «Турецкий поток» уже построен, «Северный поток — 2» достраивается... Никаких последствий для судов, которые занимаются достройкой, это не принесёт. Очень странное, ненужное и просто неприятное решение, которое снимает маски с некоторых международных организаций», — сказал он.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заметил, что санкции за страховое покрытие участников проекта Nord Stream 2 AG ещё не введены.

«Все понимают, что подобное решение будет принято, поэтому на всякий случай никто не хочет нести риски сейчас и заключать какие-то соглашения... Собственно, вот об этом они и говорят, что они опасаются, и опасаются небеспочвенно. Страхование — не самый ключевой момент для того, чтобы строительство проекта продолжалось. Я думаю, что можно и без подобных вещей реализовать проект», — заявил собеседник RT.

Вместе с тем эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT отметил, что не все мировые страховые компании входят в клуб IG P&I, поэтому они могут не согласиться с решением этой организации.

«Есть компании, которые находятся за пределами этого клуба, и вполне возможно, что они могут предоставить страховку», — указал он.