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«Странно, что дезинфицировать после нас не стали»: почему в ФРГ хотят запретить RT работать с местными СМИ
14 мая 2018, 10:24 • 118 • В мире
В Германии журналистское сообщество всерьёз озаботилось вопросом работы иностранных СМИ. В частности, речь идёт об RT — предлагается запретить телеканалу использовать медийные площадки немецких компаний. Причиной стал скандал, развернувшийся в начале марта из-за интервью, которое RT взял у члена партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра. При этом возмущение вызвало использование каналом студии немецкой радиостанции MDR. Критика обрушилась как на RT, который был назван «рупором Кремля», так и на MDR за якобы «пособничество российской пропаганде». В ФРГ задумались об изменении журналистских стандартов, чтобы RT не мог пользоваться услугами коллег по цеху.
© RT
«Хайли лайкли, «Новичок» остался»
В Германии могут появиться новые правила для СМИ из-за скандала, в центре которого оказался RT. При этом недовольство российским телеканалом выражают сами немецкие журналисты. Поводом для возмущённой реакции послужило проведение RT телемоста с членом партии «Альтернатива для Германии» Максимилианом Кра.
Для этих целей использовалась студия радиостанции MDR, которая входит в структуру ассоциации телерадиокомпаний ARD.
Отметим, что RT эту студию арендовал на время съёмок.
Перед программой сам политик сообщил в Twitter, что будет давать в дрезденской студии MDR интервью RT на тему «Является ли ислам частью Германии?».
Вспомнили про «рупор»
Сразу после съёмок немецкие СМИ обрушились с критикой на своих коллег, говоря о «наглости» RT и «толерантности» MDR.
Издания Der Tagesspiegel, Die Welt, Focus и другие называли журналистов из MDR «пособниками пропаганды». Удивление такой «неосмотрительностью» компании, в частности, выразил парламентский корреспондент The Huffington Post DE Юрген Клёкнер.
«Радиостанция Mitteldeutscher Rundfunk предоставила студию путинскому пропагандистскому каналу RT для программы с политиком из АдГ Максимилианом Кра. Только меня это удивляет?» — написал он.
А Der Tagesspiegel даже сообщил, что немецкие политики теперь хотят запретить сотрудничество с RT в принципе.
«Ненависть к иностранцам с дружеской поддержкой MDR: после видеомоста с Москвой политика из АдГ политики предлагают прекратить сотрудничество с Russia Today», — говорилось в Twitter издания.
Своё возмущение также выразил представитель Cоюза журналистов Германии Хендрик Цёрнер. По его мнению, MDR поступил крайне опрометчиво, предоставив свои услуги RT.
К журналистам присоединились и местные политики. Один из них, Зорен Хербст, даже отправил директору MDR Кароле Вилле письмо, в котором назвал RT «центральным рупором Кремля в мире», а также заявил, что телеканал является не «серьёзной новостной компанией, а пропагандистским инструментом, подчиняющимся указаниям российского государственного руководства».
Международная практика
Между тем в самой MDR сообщили, что RT с 2016 года пользовался её студиями как минимум шесть раз. К тому же сдача в аренду помещений другим СМИ, в том числе и иностранным, является обычной практикой теле- и радиоиндустрии не только в Германии, но и по всему миру.
Однако под давлением критики в MDR были вынуждены оправдываться и под конец и вовсе предложили изменить правила предоставления студий в рамках всего ARD.
С такой инициативой Карола Вилле выступила в Совете по вещанию 7 мая.
Однако и тут она не встретила поддержки. Так, её предложение раскритиковал Хендрик Цёрнер. В своей колонке он выразил мнение, что директор MDR просто хочет обелить свою компанию. Он подчеркнул, что Вилле явно не волнует, что «выгоду от гостеприимства MDR извлёк не независимый канал, а пропагандистский инструмент Кремля».
Помимо этого Цёрнер обвинил Вилле в желании снять с себя ответственность, выдвинув ряд условий по изменению правил. В частности, она предложила не включать в обязанности компаний проверку «репутации заказчика студийных помещений и содержательную направленность его материалов», а также «сопроводительный контроль гостей в отснятых материалах в студии».
Между тем в том же Совете по вещанию идеей Каролы Вилле всё же заинтересовались. В частности, представитель Тюрингии выразил мнение, что в ФРГ действительно нужно менять журналистские стандарты, чтобы туда не смогла просочиться «пропаганда» не только из России, но и из других бывших советских республик.
«Нам нужны журналистские критерии. Студийные помещения должны предоставляться только каналам с независимым освещением событий», — приводит его слова издание Der Tagesspiegel.
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