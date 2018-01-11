Странная война в Идлибе: как Москва смогла заставить боевиков ИГИЛ работать на себя • 302 • Аналитика



В Идлибе уже третий месяц идет странная война. Бывшие союзники ИГИЛ и «Ан-Нусра» с остервенением воюют друг против друга, а дивиденды при этом получают Москва, Тегеран и Дамаск. Между тем, бывший союзник боевиков, Турция, смотрит на это с нескрываемым раздражением и понимает, что она уже ничего не может поделать. Как все это стыкуется с логикой? Да все очень просто, на самом деле…



Местные и пришлые





Уже с 2014 года территория подконтрольная ИГИЛ в Сирии и Ираке стала местом, где американские наемники фундаменталисты оттачивали вое мастерство и постигали искусство войны. Они, помогая своим «побратымам» в Сирии, готовились в будущем вернуться домой и стать ядром будущих террористических ячеек на своих территориях.



Тысячи боевиков из Европы, России, стран Азии и Африки. Все они стали «пришлым боевым ядром» так называемого «халифата».



И все же значительную часть боевиков ИГИЛ вербовал из местных. Арабский менталитет с одной стороны штука «тонкая» (мелкие детали в поведении очень важны и часто становятся либо причиной дипломатических неудач, либо основой их успеха), а с другой простой как шпала (восток любит силу и подчиняется тем, кто ее показывает).



Целые племена Сирийской пустыни в 2014 году одно за одним переходили под знамена «халифата». В это время ИГИЛ быстро расширял подконтрольную ему территорию и многие местные племена были вынуждены войти в его состав. Они просто хотели сохранить свои жизни и платили налог кровью. Но некоторые делали это вполне добровольно и с дальним прицелом. Часть местных «лидеров» очень хотели обеспечить себе хорошее положение в новом террористическом «государстве» и вполне могли рассчитывать на это.







Все было для них хорошо, пока «халифат» был силен, но военная фортуна оказалась переменчива. Вмешательство России и последующий разгром игиловцев в центральной и восточной Сирии поставил перед недоделанным властителями пустыни дилемму, либо погибнуть вместе с «халифатом», либо завоевать прощение у законного правительства…



Клубок идлибских противоречий



Начало 2017 года для режима Асада было тревожным. С одной стороны в войне против «оппозиции» и ИГИЛ наметился явный перелом, а с другой, времени явно было мало. США заканчивали подготовку и развертывание сил под знаменами SDF. Они готовились не позднее лета перейти в широкомасштабное наступление, главной целью которого было не только «освобождение» большей части Сирии и недопущения на эту территорию правительственных сил, но и создание сухопутного коридора из Иордании в Курдистан. Это резко бы усилило позиции как курдов, так и всех других американских союзников в регионе и было бы весьма болезненным поражением для правительственных сил и их союзников.



Соглашение с боевиками в Идлибе и других анклавах «умеренных», заключенное в конце зимы 2017 года, было для Дамаска и Москвы настоящим подарком судьбы. Их бывший противник, а ныне союзник, Турция, смогла обеспечить заключение перемирия, которое позволило «выключить» на полгода значительные силы «оппозиции». Благодаря этому Асад смог сконцентрировать свои силы против ИГИЛ и нанести им быстрое и решительное поражение, не допустив, таким образом, реализации американских планов.



Тем временем, в июле 2017 года в Идлибе произошел переворот, в результате которого вместо полностью подконтрольных Турции боевиков «Ахрар аль-Шам», к власти пришла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированная на базе бывшей «Ан-Нусры».



Менее чем чрез месяц боевики Идлиба, чтобы хоть как-то поддержать своих игиловских «побратымов» по команде США предприняли концентрированное наступление в районе севернее Хамы.



Индонезия : лакомый кусок для ИГИЛ



Оно было отбито с большими потерями для наступающей стороны, но в августе 2017-го у САА хватало еще проблем с ИГИЛ, а потому нарушение «перемирия» сошло боевикам с рук. Между тем, уже тогда стало понято, что без проведения военной операции против боевиков «тахрира», гражданской войны в Сирии не завершить.



Но как ее начать, если после августовской провокации «умеренные» сидели «тише воды и ниже травы». И тут нашлась работа для тех самых местных боевиков ИГИЛ, которые долго и упорно защищали Акербатский котел. Ситуация для тех, как мы уже поняли выше, сложилась довольно щепетильная. Но, судя по последовавшим позже событиям, стороны смогли найти удовлетворивший всех выход.



В последних числах октября небольшая недобитая банда ИГИЛ из Акербатского котла, «прорвалась» сквозь позиции САА и с наскоку смогла отбить у «тахрировцев» три деревни. Против них были брошены крупные силы местных боевиков, но, вопреки ожиданиям и логике «халифатовцы» не только не были разбиты, но и перешли в широкомасштабное наступление против своих бывших товарищей.



Причем война, которая далее велась в этом районе, с первых же дней была очень странная. Отряды ИГИЛ и части САА, находясь рядом, не замечали друг друга и с остервенением били общего врага, преследуя его зачастую вместе по параллельным дорогам, проходящих буквально в нескольких километрах друг от друга.







При этом ИГИЛ, не имея вообще никакого тыла и источников пополнения ЛС и боеприпасами смог отбить у «тахрировцев» территорию 20*40 км, на которых расположены десятки населенных пунктов. При этом часть первоначально занятой им территории он без боев «сдал» правительственной армии (!!!).



Между тем, именно это дало САА железобетонный повод для вмешательства, чем она и не преминула воспользоваться. А уже позже, это вызвало понятную озабоченность в Анкаре, которую Москва и Тегеран таким нехитрым способом лишали в будущем влияния в северо-западной Сирии. А еще в Вашингтоне, которых понимает, что армия Асада сегодня уничтожает его последние козыри. Но США уже ничего не могут с этим поделать, кроме как открыто возмущаться и угрожать. Но самым обидным для американцев является то, что Москва и Дамаск применили для достижения результата боевиков ИГИЛ, которых Вашингтон создал в свое время для совсем других целей. В Идлибе уже третий месяц идет странная война. Бывшие союзники ИГИЛ и «Ан-Нусра» с остервенением воюют друг против друга, а дивиденды при этом получают Москва, Тегеран и Дамаск. Между тем, бывший союзник боевиков, Турция, смотрит на это с нескрываемым раздражением и понимает, что она уже ничего не может поделать. Как все это стыкуется с логикой? Да все очень просто, на самом деле…Уже с 2014 года территория подконтрольная ИГИЛ в Сирии и Ираке стала местом, где американские наемники фундаменталисты оттачивали вое мастерство и постигали искусство войны. Они, помогая своим «побратымам» в Сирии, готовились в будущем вернуться домой и стать ядром будущих террористических ячеек на своих территориях.И все же значительную часть боевиков ИГИЛ вербовал из местных. Арабский менталитет с одной стороны штука «тонкая» (мелкие детали в поведении очень важны и часто становятся либо причиной дипломатических неудач, либо основой их успеха), а с другой простой как шпала (восток любит силу и подчиняется тем, кто ее показывает).Целые племена Сирийской пустыни в 2014 году одно за одним переходили под знамена «халифата». В это время ИГИЛ быстро расширял подконтрольную ему территорию и многие местные племена были вынуждены войти в его состав. Они просто хотели сохранить свои жизни и платили налог кровью. Но некоторые делали это вполне добровольно и с дальним прицелом. Часть местных «лидеров» очень хотели обеспечить себе хорошее положение в новом террористическом «государстве» и вполне могли рассчитывать на это.Все было для них хорошо, пока «халифат» был силен, но военная фортуна оказалась переменчива. Вмешательство России и последующий разгром игиловцев в центральной и восточной Сирии поставил перед недоделанным властителями пустыни дилемму, либо погибнуть вместе с «халифатом», либо завоевать прощение у законного правительства…Начало 2017 года для режима Асада было тревожным. С одной стороны в войне против «оппозиции» и ИГИЛ наметился явный перелом, а с другой, времени явно было мало. США заканчивали подготовку и развертывание сил под знаменами SDF. Они готовились не позднее лета перейти в широкомасштабное наступление, главной целью которого было не только «освобождение» большей части Сирии и недопущения на эту территорию правительственных сил, но и создание сухопутного коридора из Иордании в Курдистан. Это резко бы усилило позиции как курдов, так и всех других американских союзников в регионе и было бы весьма болезненным поражением для правительственных сил и их союзников.Соглашение с боевиками в Идлибе и других анклавах «умеренных», заключенное в конце зимы 2017 года, было для Дамаска и Москвы настоящим подарком судьбы. Их бывший противник, а ныне союзник, Турция, смогла обеспечить заключение перемирия, которое позволило «выключить» на полгода значительные силы «оппозиции». Благодаря этому Асад смог сконцентрировать свои силы против ИГИЛ и нанести им быстрое и решительное поражение, не допустив, таким образом, реализации американских планов.Тем временем, в июле 2017 года в Идлибе произошел переворот, в результате которого вместо полностью подконтрольных Турции боевиков «Ахрар аль-Шам», к власти пришла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированная на базе бывшей «Ан-Нусры».Менее чем чрез месяц боевики Идлиба, чтобы хоть как-то поддержать своих игиловских «побратымов» по команде США предприняли концентрированное наступление в районе севернее Хамы.Оно было отбито с большими потерями для наступающей стороны, но в августе 2017-го у САА хватало еще проблем с ИГИЛ, а потому нарушение «перемирия» сошло боевикам с рук. Между тем, уже тогда стало понято, что без проведения военной операции против боевиков «тахрира», гражданской войны в Сирии не завершить.Но как ее начать, если после августовской провокации «умеренные» сидели «тише воды и ниже травы». И тут нашлась работа для тех самых местных боевиков ИГИЛ, которые долго и упорно защищали Акербатский котел. Ситуация для тех, как мы уже поняли выше, сложилась довольно щепетильная. Но, судя по последовавшим позже событиям, стороны смогли найти удовлетворивший всех выход.В последних числах октября небольшая недобитая банда ИГИЛ из Акербатского котла, «прорвалась» сквозь позиции САА и с наскоку смогла отбить у «тахрировцев» три деревни. Против них были брошены крупные силы местных боевиков, но, вопреки ожиданиям и логике «халифатовцы» не только не были разбиты, но и перешли в широкомасштабное наступление против своих бывших товарищей.Причем война, которая далее велась в этом районе, с первых же дней была очень странная. Отряды ИГИЛ и части САА, находясь рядом, не замечали друг друга и с остервенением били общего врага, преследуя его зачастую вместе по параллельным дорогам, проходящих буквально в нескольких километрах друг от друга.При этом ИГИЛ, не имея вообще никакого тыла и источников пополнения ЛС и боеприпасами смог отбить у «тахрировцев» территорию 20*40 км, на которых расположены десятки населенных пунктов. При этом часть первоначально занятой им территории он без боев «сдал» правительственной армии (!!!).Между тем, именно это дало САА железобетонный повод для вмешательства, чем она и не преминула воспользоваться. А уже позже, это вызвало понятную озабоченность в Анкаре, которую Москва и Тегеран таким нехитрым способом лишали в будущем влияния в северо-западной Сирии. А еще в Вашингтоне, которых понимает, что армия Асада сегодня уничтожает его последние козыри. Но США уже ничего не могут с этим поделать, кроме как открыто возмущаться и угрожать. Но самым обидным для американцев является то, что Москва и Дамаск применили для достижения результата боевиков ИГИЛ, которых Вашингтон создал в свое время для совсем других целей. Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 302 Источник Похожие новости Главный антиамериканский союзник Запад очень любит Россию. Доказательство по методу Центробанка Украину делают всё более антирусской

Проект «ЗЗ». Нас мало, и нас всё меньше. Россия несёт потери Трамп в пустыне Предпосылки тупика нынешней российской политической системы в условиях исчерпанности модерна Новости партнеров Loading...