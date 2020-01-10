Странная война между США и Ираном: очередной пшик от Трампа • 77 • Аналитика

Сегодня мир находится в некотором недоумении от того, что произошло между Ираном и США. Что это было? Начало большой войны, которую почему-то сумели предотвратить те же лидеры, которые были готовы её начать? Демонстрация возможностей собственной армии и своего места в региональной политике? Ошибка аналитиков в спецслужбах США, которые не просчитали реакцию Ирана на провокацию? Попробуем ответить на эти вопросы.



Историю о "Боинге" оставим за скобками. Участвовать в пропагандисткой компании я не хочу. А до того момента, пока не будут сделаны выводы о катастрофе специалистами по этим вопросам, все разговоры будут не более чем версиями сторон. Американская сторона будет обвинять иранские ПВО или иранских диверсантов. Иранская сторона скорее всего будет выдвигать версию столкновения с БПЛА, которых в небе Ирана сейчас действительно много. Официальная версия тем временем - техническая неисправность, перегрев двигателя.







Итак, зачем Трамп вообще ввязался в эту авантюру, если сразу было понятно, что для большой войны сил у США в регионе не хватит. Даже с учетом военных баз в близлежащих странах. Мне кажется, что это не более чем очередной шаг предвыборной компании. Увы, но Дональд Трамп решил заручиться поддержкой и деньгами еврейской общины, обеспечив безопасность Израиля договором с такой мощной в военном отношении страной, как Иран.



Очень коротко, буквально штрихами, о военно-политическом раскладе в регионе. Большой войны не будет. Но маленькая, примерно в том же виде, что продемонстрировал Вашингтон, продолжится. Помните заявления о мести в «нужное время и в нужном месте»? В переводе на обычный язык это означает «ждите ответку постоянно, мы не отомстили». Короче говоря, Иран обозначил дальнейшую стратегию «тихой» войны.



Сирия. Увы, но эта глупая выходка США ударила по американской армии в Сирии. Президент Асад с удовольствием поддержит Тегеран. Правда, как мне видится, полноценного союза не будет по причине того, что это не выгодно нам. Но и «молчаливая поддержка» будет стоить Америке потери позиций американцев в Сирии. Американцы начнут медленно выползать из Сирии.



Турция. Президент Эрдоган уже неоднократно доказал, что будет действовать по собственному плану. Хотя Турция и является членом НАТО, но после того, как альянс отказался от своих же обязательств после инцидента со сбитым российским самолетом, у Анкары развязаны руки. Турки мгновенно закроют воздушное пространство для военной авиации НАТО если Тегеран поддержит вторжение турецкой армии в Ливию.



Израиль. Тут все сложно. Еврейское государство использует США как щит. Мы можем делать все, что угодно, а кому не нравится-обращайтесь к американской армии. Понимание того, что в новых условиях большая война грозит не только огромными людскими потерями, но и потерей государства, заставляет израильских политиков искать политические гарантии безопасности не только у США, но и у Ирана. Думаю, создание пусть призрачного, но пояса безопасности у границ Израиля на данный момент будет достаточным условием для израильтян. При этом, военные Израиля будут продолжать использовать территорию и воздушное пространство других государств так же нагло, как и сейчас.



Азербайджан, Армения и Грузия. Все три государства заняли выжидательную позицию. Даже такой прозападный политик как Саломе Зурабишвили благоразумно отмалчивается. Ильхам Алиев же сегодня сам диктует условия для переговоров о вступлении в ЕС. Помните его слова об «инструкции вместо соглашения», сказанные перед Новым годом. Никол Пашинян, вернее всего, вынужден будет «сократить» количество американских «дипломатов» в республике. В целом, это может означать, что и второй путь для транзитного снабжения американской армии будет перекрыт.



Ирак. Вот тут у Ирана есть некоторые проблемы. Достать американские базы, расположенные в Кувейте, Бахрейне, Омане, Эмиратах и в Саудовской Аравии иранцы могут только через Ирак. Ввести войска без согласия иракского правительства Тегеран не может. И тут вступает в силу ислам. Иракские шииты уже внесли в парламент законопроект о выводе иностранных войск из Ирака. Вашингтон уже ответил на этот закон. Сегодня, судя по сообщениям информационных агентств, американские войска в Ираке «истерят». Гоняются за лидерами шиитской милиции, бомбят автоколонны и прочее. То есть, вполне возможно, что парламент Ирака примет закон с просьбой о вводе иранских войск на свою территорию для наведения порядка.



В целом же, авантюра Трампа принесла США примерно столько же имиджевых потерь, сколько американцы уже имели после близкого общения с Ким Чен Ыном. Но главное все-таки не это. Главное то, что американцы потеряли статус защитника в глазах региональных лидеров. А это может означать лишь одно, влияние США в регионе сходит на нет. Сегодня мир находится в некотором недоумении от того, что произошло между Ираном и США. Что это было? Начало большой войны, которую почему-то сумели предотвратить те же лидеры, которые были готовы её начать? Демонстрация возможностей собственной армии и своего места в региональной политике? Ошибка аналитиков в спецслужбах США, которые не просчитали реакцию Ирана на провокацию? Попробуем ответить на эти вопросы.Историю о "Боинге" оставим за скобками. Участвовать в пропагандисткой компании я не хочу. А до того момента, пока не будут сделаны выводы о катастрофе специалистами по этим вопросам, все разговоры будут не более чем версиями сторон. Американская сторона будет обвинять иранские ПВО или иранских диверсантов. Иранская сторона скорее всего будет выдвигать версию столкновения с БПЛА, которых в небе Ирана сейчас действительно много. Официальная версия тем временем - техническая неисправность, перегрев двигателя.Итак, зачем Трамп вообще ввязался в эту авантюру, если сразу было понятно, что для большой войны сил у США в регионе не хватит. Даже с учетом военных баз в близлежащих странах. Мне кажется, что это не более чем очередной шаг предвыборной компании. Увы, но Дональд Трамп решил заручиться поддержкой и деньгами еврейской общины, обеспечив безопасность Израиля договором с такой мощной в военном отношении страной, как Иран.Очень коротко, буквально штрихами, о военно-политическом раскладе в регионе. Большой войны не будет. Но маленькая, примерно в том же виде, что продемонстрировал Вашингтон, продолжится. Помните заявления о мести в «нужное время и в нужном месте»? В переводе на обычный язык это означает «ждите ответку постоянно, мы не отомстили». Короче говоря, Иран обозначил дальнейшую стратегию «тихой» войны.Сирия. Увы, но эта глупая выходка США ударила по американской армии в Сирии. Президент Асад с удовольствием поддержит Тегеран. Правда, как мне видится, полноценного союза не будет по причине того, что это не выгодно нам. Но и «молчаливая поддержка» будет стоить Америке потери позиций американцев в Сирии. Американцы начнут медленно выползать из Сирии.Турция. Президент Эрдоган уже неоднократно доказал, что будет действовать по собственному плану. Хотя Турция и является членом НАТО, но после того, как альянс отказался от своих же обязательств после инцидента со сбитым российским самолетом, у Анкары развязаны руки. Турки мгновенно закроют воздушное пространство для военной авиации НАТО если Тегеран поддержит вторжение турецкой армии в Ливию.Израиль. Тут все сложно. Еврейское государство использует США как щит. Мы можем делать все, что угодно, а кому не нравится-обращайтесь к американской армии. Понимание того, что в новых условиях большая война грозит не только огромными людскими потерями, но и потерей государства, заставляет израильских политиков искать политические гарантии безопасности не только у США, но и у Ирана. Думаю, создание пусть призрачного, но пояса безопасности у границ Израиля на данный момент будет достаточным условием для израильтян. При этом, военные Израиля будут продолжать использовать территорию и воздушное пространство других государств так же нагло, как и сейчас.Азербайджан, Армения и Грузия. Все три государства заняли выжидательную позицию. Даже такой прозападный политик как Саломе Зурабишвили благоразумно отмалчивается. Ильхам Алиев же сегодня сам диктует условия для переговоров о вступлении в ЕС. Помните его слова об «инструкции вместо соглашения», сказанные перед Новым годом. Никол Пашинян, вернее всего, вынужден будет «сократить» количество американских «дипломатов» в республике. В целом, это может означать, что и второй путь для транзитного снабжения американской армии будет перекрыт.Ирак. Вот тут у Ирана есть некоторые проблемы. Достать американские базы, расположенные в Кувейте, Бахрейне, Омане, Эмиратах и в Саудовской Аравии иранцы могут только через Ирак. Ввести войска без согласия иракского правительства Тегеран не может. И тут вступает в силу ислам. Иракские шииты уже внесли в парламент законопроект о выводе иностранных войск из Ирака. Вашингтон уже ответил на этот закон. Сегодня, судя по сообщениям информационных агентств, американские войска в Ираке «истерят». Гоняются за лидерами шиитской милиции, бомбят автоколонны и прочее. То есть, вполне возможно, что парламент Ирака примет закон с просьбой о вводе иранских войск на свою территорию для наведения порядка.В целом же, авантюра Трампа принесла США примерно столько же имиджевых потерь, сколько американцы уже имели после близкого общения с Ким Чен Ыном. Но главное все-таки не это. Главное то, что американцы потеряли статус защитника в глазах региональных лидеров. А это может означать лишь одно, влияние США в регионе сходит на нет. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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