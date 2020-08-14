Странная тактика белорусской оппозиции. Тихановская записала новый ролик

Политическое заявление в интернете – это реальный механизм, который используют политики всего мира от главы Белого Дома Дональда Трампа до президента Ирана Хасана Роухани. Причем этот механизм отработан как властями, так и оппозицией. Оппозиция, как правило, использует возможности интернета по двум причинам – недоступность традиционного теле- и радиоэфира и электоральные особенности сети – возраст, социальное положение и т.д.

Новый ролик Тихановской заметно отличается от предыдущих. Единственное, что объединяет все обращения, это то, что зачитывается написанный текст. Но в этом нет ничего критичного, Тихановская политик без опыта, так что ей это простительно. Если в прошлые разы отчетливо видна была ее подавленность, то в нынешнем видеообращении она говорит увереннее и даже с улыбкой. Это может свидетельствовать о том, что уехавшая в Литву Светлана Тихановская получает поддержку, которая ободряет ее.

Политик заявляет, что на участках, где голоса честно подсчитаны, ее поддержка составляет 60-70 процентов. А где то и 90%. Проверить эту информацию пока не представляется возможным. Можно предположить, что и у штаба Тихановской нет достоверной информации по голосованию во всей стране.

У видеообращения есть два адресата – сторонники и власть. Начнем с власти. Светлана Тихановская обращаясь к власти, говорит о необходимости диалога и призывает мэров белорусских городов "15 и 16 августа выступить организаторами мирных, массовых собраний". Еще одна особенность обращения заключается в том, что политик не произносит имя Александра Лукашенко, заменяя имя сухим местоимением: "… в его победу никто не верит", – говорит Тихановская. Решение странное, потому что воспринимается как страх перед тем, чье имя нельзя произносить. Такой ход не способствует восприятию того, что Тихановская и Лукашенко это равновесные партнеры.

С другой стороны, обращаясь к мэрам городов, а не к президенту она обезличивает власть. Но, призывать власти к диалогу и не упоминать Александра Лукашенко (который и есть власть) – это по меньшей мере странно. Насколько такой политтехнологический прием окажется верным, покажет время и действия обеих сторон.

Обращаясь к сторонникам, политик благодарит их и призывает переходить по ссылке, и "подписываться за то, что голосовали за нее". Ссылка ведет на страницу с заголовком "Я голосовал за Светлану Тихановскую и требую справедливых результатов выборов". По сути это петиция с двумя требованиями – пересчет голосов с допуском независимых наблюдателей и проведение прокурорской проверки соблюдения законодательства при проведении выборов. Пользователям предлагается оставить свои данные, ФИО, регион, прописку, т.е. персонифицировать себя. Учитывая, что протесты в Беларуси связаны больше с Лукашенко, а не с Тихановской, такой шаг оппозиционного политика понятен. Она хочет стать лидером протеста.

Обезличить власть, персонифицировать оппозицию и возглавить ее – тактика понятна.

Но как же быть со сторонниками нынешней власти. Сторонники у Александра Лукашенко есть – и это реальность, не виртуальная, а самая что ни на есть действительность. Эти люди есть, их много, пусть даже с каждым днем жестких подавлений протестов их становится меньше. Но с этим необходимо считаться. Конечно, в том случае, если цель оппозиции состоит в демократических преобразованиях.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik